ライブラリ: MT4Orders - ページ 90 1...83848586878889909192939495 新しいコメント Samuel Akinbowale 2025.06.04 06:24 #891 なぜmetaquoteは古いコードを無効にするのですか？ 2025.06.04 07:10:30.903 MetaQuotes Ltd.のターミナルMetaTrader 5 x64 build 5062が起動しました。 MT4Orders.mqh MT4Orders www.mql5.com Parallel use of the MetaTrader 4 and MetaTrader 5 order systems. fxsaber 2025.06.04 08:59 #892 Samuel Akinbowale #:なぜmetaquoteは古いコードを使い物にならなくするのか？ 取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラムライブラリMT4Ordersfxsaber, 2017.04.20 06:20 最新バージョンは常にここに あります。 Samuel Akinbowale 2025.06.04 21:29 #893 fxsaber ありがとう。 Vitaly Muzichenko 2025.06.05 14:31 #894 fxsaber #: ありがとう！ Pegaso 2025.06.10 13:29 #895 fxsaber #:アップデートをお願いします。 ありがとうございました。 ファイル: MT4Orders2.png 87 kb Krishu Sharma 2025.06.13 22:15 #896 またエラーが発生しました。 ファイル: Screenshot_1.png 117 kb fxsaber 2025.06.14 12:32 #897 Krishu Sharma #: 再びエラーが発生しました。 取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム 新しいMetaTrader 5 Platform Build 5100: GitとMQL5 Algo Forge開発者ハブへの移行、ダークテーマとインターフェイスの改善 fxsaber, 2025.06.12 12:05 ここをクリックして保存してください。 hini 2025.07.04 11:18 #898 #define MT4ORDERS_BYPASS_MAXTIME 1000000 #include <MT4Orders.mqh> //https://www.mql5.com/ja/code/16006 #define REPORT_TESTER #include < Report.mqh> int OnInit () { return INIT_SUCCEEDED ; } void OnDeinit ( const int r) { } #define Bid SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) #define Ask SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) void OnTick () { static const datetime BeginTime = TimeCurrent (); static const TICKET_TYPE Ticket3 = OrderSend ( _Symbol , OP_BUY, 1 , Ask, 0 , 0 , 0 ); static const TICKET_TYPE Ticket4 = OrderSend ( _Symbol , OP_SELL, 1 , Bid, 0 , 0 , 0 ); if ( OrdersTotal () && ( TimeCurrent () - BeginTime > 24 * 3600 )) { OrderCloseBy(Ticket3, Ticket4); } for ( int i = OrdersTotal (); i > 0 ; i--) { if (! OrderSelect (i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) continue ; double comm = OrderCommission(); } } //+------------------------------------------------------------------+ 2025.07.04 19:08:24.215 2025.06.03 23:59:58"HashMap.mqh "のポインタへの無効なアクセス (544.21) バグ発見：MT4ORDERS_BYPASS_MAXTIMEマクロを定義してOrderCommission();を呼び出すと、EAの最後でTRADESID関数が呼び出され、エラーになる。 define REPORT_TESTERマクロまたはMT4ORDERS_BYPASS_MAXTIMEマクロのチェックを外すと、エラーはなくなります。エラーがレポートにある可能性もありますが、定かではありません。 fxsaber 2025.07.05 11:07 #899 hini #:2025.07.04 19:08:24.215 2025.06.03 23:59:58"HashMap.mqh "のポインタへの無効なアクセス (544.21) バグ報告ありがとうございます。原因はこれ です。 未決済注文のある口座で以下のスクリプトを実行するとバグが簡単に再現します。 #property script_show_inputs input bool inFlag = true; #define MT4ORDERS_BYPASS_MAXTIME 1000000 #include <MT4Orders.mqh> //https://www.mql5.com/ja/code/16006 class A { public: A() { if (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS) && inFlag) OrderPrint(); } ~A() { OrderSelect(OrdersHistoryTotal() - 1, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY); } } a; void OnStart() {} fxsaber 2025.07.05 12:10 #900 // 変更リスト： // 05.07.2025 // 修正: ByPass-modeにおけるコンパイラの特殊性を考慮しました。 1...83848586878889909192939495 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なぜmetaquoteは古いコードを無効にするのですか？
2025.06.04 07:10:30.903 MetaQuotes Ltd.のターミナルMetaTrader 5 x64 build 5062が起動しました。
MT4Orders.mqh
なぜmetaquoteは古いコードを使い物にならなくするのか？
取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム
ライブラリMT4Orders
fxsaber, 2017.04.20 06:20最新バージョンは常にここに あります。
ありがとう！
アップデートをお願いします。
ありがとうございました。
再びエラーが発生しました。
取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム
新しいMetaTrader 5 Platform Build 5100: GitとMQL5 Algo Forge開発者ハブへの移行、ダークテーマとインターフェイスの改善
fxsaber, 2025.06.12 12:05
ここをクリックして保存してください。
2025.07.04 19:08:24.215 2025.06.03 23:59:58"HashMap.mqh "のポインタへの無効なアクセス (544.21)
バグ発見：MT4ORDERS_BYPASS_MAXTIMEマクロを定義してOrderCommission();を呼び出すと、EAの最後でTRADESID関数が呼び出され、エラーになる。
define REPORT_TESTERマクロまたはMT4ORDERS_BYPASS_MAXTIMEマクロのチェックを外すと、エラーはなくなります。エラーがレポートにある可能性もありますが、定かではありません。
2025.07.04 19:08:24.215 2025.06.03 23:59:58"HashMap.mqh "のポインタへの無効なアクセス (544.21)
バグ報告ありがとうございます。原因はこれ です。
未決済注文のある口座で以下のスクリプトを実行するとバグが簡単に再現します。