ライブラリ: MT4Orders

バグレポートありがとう。理由はこうだ。
修理を確認
...またしても、アーカイブページには2021年用の古いバージョンがある。
彼らはアーカイブを更新しない。ファイル単位でダウンロードする必要がある。
なぜこのようなログが表示されるのでしょうか？テイクプロフィットを設定しましたが、ストップロスは変更されていません。
My logs show: TRADE_RETCODE_DONE 10009.
このログエントリを無視できますか？
これらのメッセージの出力をブロックするマクロを追加できますか？
Это произошло из-за того, что сервер не ответил на запрос своевременно?
fxsaber, 2019.04.29 15:19製品でMT4Ordersの使用を暗黙の了解にしておく必要がある場合、ライブラリソースの関連部分をカットするか、ユニバーサルスタブを置くことができます。
わかりました！
b5430 ライブラリのコンパイル中にエラーが発生しました。