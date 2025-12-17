ライブラリ: MT4Orders - ページ 91

fxsaber #:
バグレポートありがとう。理由はこう
なるほど、私のテスト環境はb5120で、少なくともb5120はすでにこの問題を抱えている。
 
fxsaber #:

修理を確認

 
...アーカイブされたページには、2021年用の古いバージョンがある。
 
Sergey Seriy #:
彼らはアーカイブを更新しない。ファイル単位でダウンロードする必要がある。

  
2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   Line = 1898
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   :: PositionGetDouble ( POSITION_SL ) = 0.0
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   :: PositionGetDouble ( POSITION_TP ) = 110564.51
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   EqualSL = true
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   EqualTP = false
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   Request.position ? :: PositionSelectByTicket (Request.position) : :: PositionSelect (Request.symbol) = true请问
なぜこのようなログが表示されるのでしょうか？利食いは設定しましたが、損切りは変更しませんでした。
 
hini #:
MT5-OrderSendアクションの結果、MT4ORDERS::OrderSend_MaxPause時間内にPOSITION_TPとRequest.tpの不一致が発生しました。

詳細なログは見積りの下にあるはずです。

 
My logs show: TRADE_RETCODE_DONE 10009.
このログエントリを無視できますか？
これらのメッセージの出力をブロックするマクロを追加できますか？
 

Это произошло из-за того, что сервер не ответил на запрос своевременно?

取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム

ライブラリ: MT4Orders

fxsaber, 2019.04.29 15:19

製品でMT4Ordersの使用を暗黙の了解にしておく必要がある場合、ライブラリソースの関連部分をカットするか、ユニバーサルスタブを置くことができます。 
// マクロにより、MT4Orders の存在に関するヒントを遮断する。
#define Alert PrintTmp
#define Print PrintTmp
  void PrintTmp( string ) {}
  
  #include <MT4Orders.mqh> //https://www.mql5.com/ja/code/16006
#undef  Print
#undef  Alert
 
わかりました！

  
#property library

#define  MT4ORDERS_BYPASS_MAXTIME 1000000 // 取引環境の同期を待つ最大時間（単位：µs
#define  MT4ORDERS_AUTO_VALIDATION // 取引注文は、それが正しいかどうかのチェックに成功した場合にのみ送信される。
#define  MT4ORDERS_ORDERS_SORT // MT4 の注文履歴を終了/削除時刻順に並べたもの。
#include <fxsaber/MT4Orders.mqh> //https://www.mql5.com/ja/code/16006

b5430 ライブラリのコンパイル中にエラーが発生しました。

