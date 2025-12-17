ライブラリ: MT4Orders - ページ 89 1...8283848586878889909192939495 新しいコメント fxsaber 2025.04.15 10:35 #881 hini #: MT4ORDERS_LIBRARYに問題があります。非同期の OrderCloseAsync 関数が期待どおりに動作しないようです。 注文のクローズは、同期 OrderClose 関数と同様に時間がかかります。MT4ORDERS_LIBRARYを無効にする（コメントアウトする）と、複数の注文を決済する速度が大幅に向上します。 お言葉に添えるよう、引数をご用意ください。 #define MT4ORDERS_LIBRARY // library-mode: #import "MT4Orders.ex5". #include <MT4Orders.mqh> //https://www.mql5.com/ja/code/16006 void OnStart() { for (uint i = OrdersTotal(); (bool)i--;) if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS)) OrderCloseAsync(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0); } 結果 2025.04.15 13:32:39.830 Scripts script Test7 (AUDUSD,M1) loaded successfully 2025.04.15 13:32:39.879 Trades '160568384': market buy 2.61 AUDUSD, close #2326299400売り 2.61 AUDUSD 0.63547 2025.04.15 13:32:39.879 Trades '160568384': market buy 2.61 AUDUSD, close #2326299399売り 2.61 AUDUSD 0.63546 2025.04.15 13:32:39.879 Trades '160568384': market buy 2.61 AUDUSD, close #2326299398売り 2.61 AUDUSD 0.63547 2025.04.15 13:32:39.879 Scripts script Test7 (AUDUSD,M1) removed 2025.04.15 13:32:39.916 Trades '160568384': accepted market buy 2.61 AUDUSD, close #2326299400売り 2.61 AUDUSD 0.63547 2025.04.15 13:32:39.917 Trades '160568384': accepted market buy 2.61 AUDUSD, close #2326299399売り 2.61 AUDUSD 0.63546 2025.04.15 13:32:39.918 Trades '160568384': accepted market buy 2.61 AUDUSD, close #2326299398売り 2.61 AUDUSD 0.63547 2025.04.15 13:32:39.977 Trades '160568384': deal 0.63553 で #2314930857 の買い 2.61 AUDUSD 完了 (#2326299404 の注文に基づく) 2025.04.15 13:32:39.977 Trades '160568384': order 0.63553 で #2326299404 の買い 2.61 / 2.61 AUDUSD 済 98.354 ms 2025.04.15 13:32:39.978 Trades '160568384': deal 0.63553 で #2314930858 AUDUSD 2.61 の買い 完了 (#2326299403 の注文に基づく) 2025.04.15 13:32:39.978 Trades '160568384': order 0.63553 における #2326299403 の買い 2.61 / 2.61 AUDUSD 完了 99.783 ms 2025.04.15 13:32:39.980 Trades '160568384': deal 0.63553 の #2314930859 AUDUSD 2.61 の買い 完了 (#2326299405 の注文に基づく) 2025.04.15 13:32:39.982 Trades '160568384': order 0.63553 における #2326299405 の買い 2.61 / 2.61 AUDUSD 完了：103.313 ms 指定した関数は正しく動作します。 fxsaber 2025.04.15 10:36 #882 hini #: なぜ注文を削除したのか？ 「たまたまです hini 2025.04.15 11:49 #883 fxsaber #:あなたの言うことの論拠を示してください。結果は？指定された機能は正しく動作します。 すみません、間違えました。 hini 2025.04.28 03:05 #884 (XAUUSDcent,M1) Before ::HistoryOrderSelect(Result.order): (XAUUSDcent,M1) MT4ORDERS::OrderSendBug = 27180 (XAUUSDcent,M1) Result.deal = 0 (XAUUSDcent,M1) (XAUUSDcent,M1) Line = 1822 (XAUUSDcent,M1) Before MT4ORDERS::HistoryDealSelect(Result): (XAUUSDcent,M1) MT4ORDERS::OrderSendBug = 27180 (XAUUSDcent,M1) Result.deal = 0 (XAUUSDcent,M1) (XAUUSDcent,M1) Alert: OrderSend(42689505) - BUG! (XAUUSDcent,M1) Alert: Please send the logs to the coauthor - https://www.mql5.com/en/users/fxsaber (XAUUSDcent,M1) Alert: C:\Program Files\Mohicans Markets MT5 Terminal\MQL5\Logs\20250428.log (XAUUSDcent,M1) MT4Orders.mqh (XAUUSDcent,M1) Version = 2025.04.09 (XAUUSDcent,M1) Compiler = 4885 X64 Regular Release. (XAUUSDcent,M1) __DATE__ = 2025.04.27 00:00:00 (XAUUSDcent,M1) ::AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER) = MohicansMarkets-Live (XAUUSDcent,M1) (ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE)::AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE) = ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL (2) (XAUUSDcent,M1) (bool)::TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED) = true (XAUUSDcent,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_PING_LAST) = 224789 (XAUUSDcent,M1) ::TerminalInfoDouble(TERMINAL_RETRANSMISSION) = 0.08792420146452849 (XAUUSDcent,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_BUILD) = 4885 (XAUUSDcent,M1) (bool)::TerminalInfoInteger(TERMINAL_X64) = true (XAUUSDcent,M1) ::TerminalInfoString(TERMINAL_CPU_NAME) = Intel Xeon Gold 6133 @ 2.50 GHz (XAUUSDcent,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_CPU_CORES) = 2 (XAUUSDcent,M1) TerminalInfoString(TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE) = AVX2 + FMA3 (XAUUSDcent,M1) (bool)::TerminalInfoInteger(TERMINAL_VPS) = false (XAUUSDcent,M1) (ENUM_PROGRAM_TYPE)::MQLInfoInteger(MQL_PROGRAM_TYPE) = PROGRAM_EXPERT (2) (XAUUSDcent,M1) ::TimeCurrent() = 2025.04.28 05:27:28 (XAUUSDcent,M1) ::TimeTradeServer() = 2025.04.28 05:27:29 (XAUUSDcent,M1) MT4ORDERS::TimeToString(MT4ORDERS::GetTimeCurrent()) = 2025.04.28 05:27:28.531 (XAUUSDcent,M1) MT4ORDERS::TimeToString(PrevTimeCurrent) = 2025.04.28 05:27:28.531 (XAUUSDcent,M1) PrevTick = Symb = XAUUSDcent time = 2025.04.28 05:27:28.531 bid = 3275.34 ask = 3275.63 last = 0.00 volume = 0 1030 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK FLAG_UNKNOWN (1024) (XAUUSDcent,M1) CurrentTick = ::SymbolInfoTick(Symb, Tick) = true Symb = XAUUSDcent time = 2025.04.28 05:27:28.531 bid = 3275.34 ask = 3275.63 last = 0.00 volume = 0 1030 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK FLAG_UNKNOWN (1024) (XAUUSDcent,M1) ::SymbolInfoString(Request.symbol, SYMBOL_PATH) = Metal_Cent\XAUUSDcent (XAUUSDcent,M1) ::SymbolInfoString(Request.symbol, SYMBOL_DESCRIPTION) = Gold vs US Dollar (XAUUSDcent,M1) ::PositionsTotal() = 6 (XAUUSDcent,M1) ::OrdersTotal() = 0 (XAUUSDcent,M1) ::HistorySelect(0, INT_MAX) = true (XAUUSDcent,M1) ::HistoryDealsTotal() = 184 (XAUUSDcent,M1) ::HistoryOrdersTotal() = 182 (XAUUSDcent,M1) ::HistoryDealGetTicket(::HistoryDealsTotal() - 1) = 39031651 (XAUUSDcent,M1) DEAL_ORDER = 42689505 (XAUUSDcent,M1) DEAL_TIME_MSC = 2025.04.28 05:27:28.763 (XAUUSDcent,M1) ::HistoryOrderGetTicket(::HistoryOrdersTotal() - 1) = 42689505 (XAUUSDcent,M1) ORDER_TIME_DONE_MSC = 2025.04.28 05:27:28.763 (XAUUSDcent,M1) MT4ORDERS::GetFirstOrderTicket() = 42588472 (XAUUSDcent,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE) = 3377 (XAUUSDcent,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL) = 2047 (XAUUSDcent,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_TOTAL) = 4094 (XAUUSDcent,M1) ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED) = 717 (XAUUSDcent,M1) ::MQLInfoInteger(MQL_HANDLES_USED) = 109 (XAUUSDcent,M1) ::MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT) = 8388608 (XAUUSDcent,M1) ::MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED) = 4 (XAUUSDcent,M1) MT4ORDERS::IsHedging = true (XAUUSDcent,M1) Res = true (XAUUSDcent,M1) MT4ORDERS::OrderSendBug = 27180 (XAUUSDcent,M1) Request.action = TRADE_ACTION_DEAL (1) (XAUUSDcent,M1) Request.magic = 228 (XAUUSDcent,M1) Request.order = 0 (XAUUSDcent,M1) Request.symbol = XAUUSDcent (XAUUSDcent,M1) Request.volume = 0.01 (XAUUSDcent,M1) Request.price = 3275.63 (XAUUSDcent,M1) Request.stoplimit = 0.0 (XAUUSDcent,M1) Request.sl = 0.0 (XAUUSDcent,M1) Request.tp = 0.0 (XAUUSDcent,M1) Request.deviation = 99 (XAUUSDcent,M1) Request.type = ORDER_TYPE_BUY (0) (XAUUSDcent,M1) Request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK (0) (XAUUSDcent,M1) Request.type_time = ORDER_TIME_GTC (0) (XAUUSDcent,M1) Request.expiration = 1970.01.01 00:00:00 (XAUUSDcent,M1) Request.comment = XAUUSDcent 首单 组 6 (XAUUSDcent,M1) Request.position = 0 (XAUUSDcent,M1) Request.position_by = 0 (XAUUSDcent,M1) Result.retcode = 10009 (XAUUSDcent,M1) Result.deal = 39031651 (XAUUSDcent,M1) Result.order = 42689505 (XAUUSDcent,M1) Result.volume = 0.01 (XAUUSDcent,M1) Result.price = 3275.63 (XAUUSDcent,M1) Result.bid = 0.0 (XAUUSDcent,M1) Result.ask = 0.0 (XAUUSDcent,M1) Result.comment = Request executed 253.856 + 11.577 (27180) ms. MT4ORDERS_LIBRARYに問題があります。非同期の OrderCloseAsync 関数が期待どおりに動作しないようです。 注文のクローズは、同期 OrderClose 関数と同様に時間がかかります。MT4ORDERS_LIBRARYを無効にする（コメントアウトする）と、複数の注文を決済する速度が大幅に向上します。
お言葉に添えるよう、引数をご用意ください。
結果
指定した関数は正しく動作します。
なぜ注文を削除したのか？
「たまたまです
あなたの言うことの論拠を示してください。
結果は？
指定された機能は正しく動作します。
https://www.mql5.com/ru/forum/93352/page13#comment_5500502
ターミナルの最新ビルドで
parameter convertion type 'const int' to 'const uint &' is not allowed MT4Orders.mqh 1866 44
long MT4HISTORY::operator[](const uint&) MT4Orders.mqh 768 8
parameter convertion type 'const long' to 'const ulong &' is not allowed MT4Orders.mqh 1867 37
bool MT4ORDERS::HistorySelectDeal(const ulong&) MT4Orders.mqh 828 15
sign/unsignタイプが互いにキャストされず、MT4Ordersが収集されない。
確かにミスはあった。
更新をお願いします。