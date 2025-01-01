- Reserve
SearchLinear
Procura por elemento igual a amostra no array
|
int SearchLinear(
Parâmetros
element
[in] O elemento de amostra para pesquisar no array.
Valor do Retorno
A posição do elemento encontrado, se com sucesso. Igual a -1 se o elemento não foi encontrado.
Observação
O método usa o algoritmo de busca linear (ou busca sequencial) para arrays não classificados.
Exemplo
|
//--- example for CArrayShort::SearchLinear(short)