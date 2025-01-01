ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayCharSearchFirst 

SearchFirst

ソートされた配列内でサンプルに等しい最初の要素を検索します。

int  SearchFirst(
  char  element      // サンプル
  ) const

パラメータ

element

[in]  配列で探すサンプル要素

戻り値

成功の場合は見つかった要素のインデックス、要素が見つからなかった場合は -1

例:

//--- CArrayChar::SearchFirst(char) の例
#include <Arrays\ArrayChar.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CArrayChar *array=new CArrayChar;
  //---
  if(array==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- 配列要素を追加する
  //--- . にて。.
  //--- 配列をソートする
  array.Sort();
  //--- 要素を探す
  if(array.SearchFirst('A')!=-1) printf("Element found");
  else                           printf("Element not found");
  //--- 配列を削除する
  delete array;
 }