//--- CArrayChar::CompareArray(const char &[]) の例

#include <Arrays\ArrayChar.mqh>

//---

char src[];

//---

void OnStart()

{

CArrayChar *array=new CArrayChar;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- 別の配列と比較する

int result=array.CompareArray(src);

//--- 配列を削除する

delete array;

}