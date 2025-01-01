//--- CArrayChar::Insert(char,int) の例

#include <Arrays\ArrayChar.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayChar *array=new CArrayChar;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- 要素を挿入する

for(int i=0;i<100;i++)

{

if(!array.Insert(i,0))

{

printf("Insert error");

delete array;

return;

}

}

//--- 配列を使用する

//--- . にて。.

//--- 配列を削除する

delete array;

}