모든 시장은 대부분의 경우 가격이 그리 많이 변화되지 않고 추세 변경중의 짧은 기간(15-30%)에서만 변화됩니다.

대부분의 수익성 있는 기간은 일반적으로 시장 가격이 특정 추세에 따라 변하는 경우입니다.

프랙탈은 바닥 또는 상단을 감지할 수 있도록 Bill Williams의 거래 시스템의 다섯 가지 지표 중 하나입니다.

상향 프랙탈은 중간에 가장 높은 HIGH가 있고 양쪽에 2개의 낮은 HIGH가 있는 최소한 일련의 5개의 연속적인 막대입니다. 반전 세트는 중간에 가장 낮은 LOW가 있고 양쪽에 2개의 높은 LOW가 있는 최소 5개의 연속 막대로, 이는 매도 프랙탈과 관련이 있습니다. 프랙탈에는 High 및 Low 값이 있으며 차트에서 위쪽 및 아래쪽 화살표로 표시됩니다.

프랙탈 신호는 Alligator를 사용하여 필터링해야 할 필요가 있습니다. 즉, 프랙탈이 Alligator's Teeth보다 낮으면 매수 거래를 청산해서는 안 되며, 프랙탈이 Alligator's Teeth보다 높으면 매도 거래를 청산해서는 안 됩니다. Alligator의 Mouth 너머의 위치에 따라 결정되는 프랙탈 신호가 생성되고 적용된 후 공격을 받거나 보다 최근의 프랙탈 신호가 나타날 때까지 신호로 남아 있습니다.

프랙탈에 대한 전체 설명은 기술적 분석: 프랙탈에서 찾아볼 수 있습니다