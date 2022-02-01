



엘더 레이즈(Elder-Rays) 기술적 지표는 추세 추종 지표와 오실레이터의 속성을 결합합니다. 지수 이동 평균 지표(EMA, 최적 기간은 13)를 추적 지표로 사용합니다. 오실레이터는 상승세와 하락세의 힘을 반영합니다. Elder-Rays를 표시하려면 세 개의 차트를 사용해야 합니다. 한쪽에는 가격 차트와 지수 이동 평균이 표시되고 다른 쪽에는 불스 파워 오실레이터(Bulls Power)와 베어스 파워 오실레이터(Bears Power)가 그려집니다.

불스 파워, 불스

엘더 레이즈는 개별적으로 또는 다른것들과 함께 사용됩니다. 개별적으로 사용하는 경우 지수 이동 평균 기울기가 추세 이동을 결정한다는 점을 명심해야 하며 해당 방향으로 포지션을 열어야 합니다. 불스와 베어스 파워 오실레이터는 포지션의 진입/청산의 시점을 알기 위해 적용됩니다.

매수:



증가의 추세가 있습니다(지수 이동 평균 움직임으로 결정됨).



Bears Power 오실레이터는 음수이지만 동시에 증가합니다;



Bulls Power 오실레이터의 마지막 피크는 이전 피크보다 높습니다;



Bears Power 오실레이터는 불스 다이버전스 이후에 증가합니다.



Bears Power 오실레이터의 양수 값에서 유지하는 것이 좋습니다.



매도 할 때:



감소 하는 추세가 있습니다(지수 이동 평균 움직임으로 결정됨).



Bulls Power 오실레이터는 양수이지만 점차 감소합니다;



Bulls Power 오실레이터의 마지막 저점은 이전 것보다 낮습니다;



Bulls Power 오실레이터는 베어스의 다이버전스를 남겨두고 감소합니다.



Bulls Power 오실레이터가 음수일 때 매도 포지션을 열지 마십시오. Bulls와 Bears Power 및 가격 간의 다이버전스(Divergence)가 거래를 위한 최적기입니다.