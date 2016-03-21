



Elder-Rays technischer Indikator kombiniert die Eigenschaften eines Trendfolgers mit denen einen Oszillators. Sie verwenden den exponentiellen gleitenden Durchschnittsindikator (EMA, die beste Periode ist 13) für die Glättung der Werte. Die Oszillatoren zeigen die Macht der Bullen und Bären im Markt. Um Elder-Rays Indikator einzusetzen, sollten drei Charts verwendet werden: zunächst der Preischart mit einem exponentiell gleitenden Durchschnitt und in zwei weiteren Charts die Bullen und die Bären.

Bulls Power, Bulls

Elder-Rays werden sowohl alleine wie auch mit anderen Methoden verwendet. Wenn man beide alleine verwendet, sollte man in Betracht ziehen, dass die positive oder negative Steigung des exponentiellen gleitenden Durchschnitts die Trendbewegung bestimmt, und eine Position in dieser Richtung geöffnet werden sollte. Die Bulls and Bears Power Oszillatoren werden für das Bestimmen der Ein- und Ausstiegs Zeitpunkte der Positionen benutzt.

Kaufen wenn:



Es existiert ein Aufwärtstrend (bestimmt durch die Richtung des exponentiellen gleitenden Durchschnitt);



der Bears Power Oszillator ist negative, aber zur selben Zeit ansteigend;



die letzte Spitze des Bulls Power Oszillators ist größer als die der vorherigen;



der Bears Power Oszillator steigt nach einer Divergenz des Bulls Power Oszillators.



Sind die Werte des Bears Power Oszillator positiv, sollte man sich zurückhalten.



Verkaufen wenn:



Es gibt einen Abwärtstrend (bestimmt durch die Richtung des exponentiellen gleitenden Durchschnitt);



der Bulls Power Oszillator ist positive, aber leicht absteigend;



der letzte Wert des Bulls Power Oszillators ist kleiner als sein Vorgänger;



der Bulls Power Oszillator fällt nach einer Divergenz des Bears Power Oszillators.



Verkaufen sie nie, wenn Bulls Power negativ ist. Eine Divergenz zwischen Bulls und Bears Power und den Kursen ist die beste Zeit zu handeln.