Exler Consulting GmbH

GerFX Momentum Capture EA

Exler Consulting GmbH
0 recensioni
Affidabilità
437 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2017 232%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 814
Profit Trade:
3 656 (46.78%)
Loss Trade:
4 158 (53.21%)
Best Trade:
59.78 EUR
Worst Trade:
-17.37 EUR
Profitto lordo:
13 244.55 EUR (1 203 576 pips)
Perdita lorda:
-10 303.32 EUR (896 080 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (254.09 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
617.89 EUR (26)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
12.91%
Massimo carico di deposito:
56.35%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.96
Long Trade:
3 979 (50.92%)
Short Trade:
3 835 (49.08%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.38 EUR
Profitto medio:
3.62 EUR
Perdita media:
-2.48 EUR
Massime perdite consecutive:
64 (-190.39 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-190.39 EUR (64)
Crescita mensile:
-2.36%
Previsione annuale:
-29.14%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 EUR
Massimale:
992.40 EUR (24.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.87% (992.38 EUR)
Per equità:
31.93% (36.12 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1098
EURAUD 998
GBPUSD 860
EURCAD 739
USDCAD 607
GBPJPY 514
USDCHF 487
EURJPY 483
GBPAUD 339
AUDUSD 320
AUDJPY 284
USDJPY 232
CADJPY 199
GBPCAD 194
EURCHF 141
EURGBP 105
XAUUSD 82
NZDUSD 50
EURNZD 50
AUDNZD 17
NZDCAD 6
XTIUSD 2
NZDJPY 2
AUDCHF 2
GBPCHF 2
AUDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 464
EURAUD 427
GBPUSD 421
EURCAD 403
USDCAD -120
GBPJPY 630
USDCHF -58
EURJPY 949
GBPAUD 203
AUDUSD 47
AUDJPY 306
USDJPY 112
CADJPY -44
GBPCAD -97
EURCHF -108
EURGBP -138
XAUUSD 32
NZDUSD -18
EURNZD -45
AUDNZD -6
NZDCAD 9
XTIUSD -13
NZDJPY -6
AUDCHF 1
GBPCHF 5
AUDCAD -2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 31K
EURAUD 25K
GBPUSD 25K
EURCAD 33K
USDCAD -3.1K
GBPJPY 76K
USDCHF -3.9K
EURJPY 79K
GBPAUD 20K
AUDUSD 2.5K
AUDJPY 35K
USDJPY 15K
CADJPY -2.1K
GBPCAD -6K
EURCHF -9.5K
EURGBP -3.1K
XAUUSD 2.4K
NZDUSD -563
EURNZD -3.1K
AUDNZD -543
NZDCAD 1.4K
XTIUSD -1.3K
NZDJPY -347
AUDCHF 76
GBPCHF 273
AUDCAD -258
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +59.78 EUR
Worst Trade: -17 EUR
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 64
Massimo profitto consecutivo: +254.09 EUR
Massima perdita consecutiva: -190.39 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
OneTrade-Real
0.17 × 6
ATCBrokers-Live 1
0.28 × 18
ICMarkets-Live07
0.28 × 269
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
RoboForex-ECN-2
0.48 × 165
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 14
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 18
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
CFHMarkets-Live1
0.51 × 162
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
ICMarkets-Live09
0.58 × 249
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarkets-Live06
0.60 × 502
Monex-Server2
0.66 × 50
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
AxiTrader-US07-Live
0.69 × 229
ICMarkets-Live14
0.70 × 10
Pepperstone-Edge11
0.82 × 22
Pepperstone-Edge02
0.86 × 22
TickmillUK-Live03
0.88 × 91
Automated trading with Momentum Capture EA on default settings.

The maximum drawdown occurred at the beginning where the balance was below 200 EUR, so the positions were too large for that balance. With correct risk settings, the drawdown should be reasonable (around 15-20%) judging from historic tests and live performance. Myfxbook shows a smaller drawdown because they do not correctly account for intraday price movements. 

This account was my test account for the first months, so I didn't care about risk settings and drawdown. I also tested other strategies with small lots. 

If you have any questions or suggestions for improvement, please feel free to contact me. 

Since this account is also an investable Darwin at Darwinex (called BAX), I might intervene manually in very rare cases. 




Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GerFX Momentum Capture EA
999USD al mese
232%
0
0
USD
5.4K
EUR
437
99%
7 814
46%
13%
1.28
0.38
EUR
32%
1:200
Copia

