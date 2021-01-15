- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 227
Profit Trade:
886 (72.20%)
Loss Trade:
341 (27.79%)
Best Trade:
2.01 EUR
Worst Trade:
-3.92 EUR
Profitto lordo:
219.61 EUR (28 823 pips)
Perdita lorda:
-217.64 EUR (20 207 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (7.08 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
7.27 EUR (22)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
3.48%
Massimo carico di deposito:
100.47%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
584 (47.60%)
Short Trade:
643 (52.40%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.00 EUR
Profitto medio:
0.25 EUR
Perdita media:
-0.64 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-7.04 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-7.04 EUR (6)
Crescita mensile:
1.11%
Previsione annuale:
14.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.89 EUR
Massimale:
60.39 EUR (32.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.32% (60.25 EUR)
Per equità:
3.20% (3.97 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|319
|GBPUSD
|239
|EURCHF
|162
|AUDUSD
|143
|USDCAD
|97
|USDCHF
|74
|EURAUD
|59
|AUDNZD
|55
|AUDCAD
|27
|CHFJPY
|25
|EURCAD
|23
|EURNZD
|4
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|-24
|EURCHF
|2
|AUDUSD
|9
|USDCAD
|0
|USDCHF
|-5
|EURAUD
|3
|AUDNZD
|2
|AUDCAD
|2
|CHFJPY
|5
|EURCAD
|4
|EURNZD
|-3
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.2K
|GBPUSD
|-445
|EURCHF
|1K
|AUDUSD
|1.9K
|USDCAD
|867
|USDCHF
|-480
|EURAUD
|986
|AUDNZD
|849
|AUDCAD
|505
|CHFJPY
|852
|EURCAD
|761
|EURNZD
|-324
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.01 EUR
Worst Trade: -4 EUR
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +7.08 EUR
Massima perdita consecutiva: -7.04 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
FXOpen-MT5
|0.65 × 77
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|7.47 × 17
|
RoboForex-Pro
|11.00 × 4
This signal is using GerFX Density Scalper MT5.
As with all my night scalper signals, I am also using the GerFX BreakingNews Filter on this signal.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
109
EUR
EUR
246
100%
1 227
72%
3%
1.00
0.00
EUR
EUR
35%
1:30