Exler Consulting GmbH

GerFX Density Scalper MT5 Pepperstone

Exler Consulting GmbH
0 recensioni
246 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2021 -5%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 227
Profit Trade:
886 (72.20%)
Loss Trade:
341 (27.79%)
Best Trade:
2.01 EUR
Worst Trade:
-3.92 EUR
Profitto lordo:
219.61 EUR (28 823 pips)
Perdita lorda:
-217.64 EUR (20 207 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (7.08 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
7.27 EUR (22)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
3.48%
Massimo carico di deposito:
100.47%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
584 (47.60%)
Short Trade:
643 (52.40%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.00 EUR
Profitto medio:
0.25 EUR
Perdita media:
-0.64 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-7.04 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-7.04 EUR (6)
Crescita mensile:
1.11%
Previsione annuale:
14.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.89 EUR
Massimale:
60.39 EUR (32.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.32% (60.25 EUR)
Per equità:
3.20% (3.97 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 319
GBPUSD 239
EURCHF 162
AUDUSD 143
USDCAD 97
USDCHF 74
EURAUD 59
AUDNZD 55
AUDCAD 27
CHFJPY 25
EURCAD 23
EURNZD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 5
GBPUSD -24
EURCHF 2
AUDUSD 9
USDCAD 0
USDCHF -5
EURAUD 3
AUDNZD 2
AUDCAD 2
CHFJPY 5
EURCAD 4
EURNZD -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.2K
GBPUSD -445
EURCHF 1K
AUDUSD 1.9K
USDCAD 867
USDCHF -480
EURAUD 986
AUDNZD 849
AUDCAD 505
CHFJPY 852
EURCAD 761
EURNZD -324
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.01 EUR
Worst Trade: -4 EUR
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +7.08 EUR
Massima perdita consecutiva: -7.04 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
FXOpen-MT5
0.65 × 77
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
FBS-Real
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
7.47 × 17
RoboForex-Pro
11.00 × 4
This signal is using GerFX Density Scalper MT5

As with all my night scalper signals, I am also using the GerFX BreakingNews Filter on this signal. 



Non ci sono recensioni
2025.08.21 21:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 01:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 23:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 02:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.18 23:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:1 - 1:30
2025.04.22 21:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.15 21:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 22:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.10 23:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.06 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 22:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.15 23:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.13 23:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 00:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
