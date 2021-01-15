Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PepperstoneUK-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 2 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 4 FXOpen-MT5 0.65 × 77 AdmiralMarkets-Live 1.12 × 17 FBS-Real 2.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 7.47 × 17 RoboForex-Pro 11.00 × 4 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou