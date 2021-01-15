SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GerFX Density Scalper MT5 Pepperstone
Exler Consulting GmbH

GerFX Density Scalper MT5 Pepperstone

Exler Consulting GmbH
0 avis
246 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2021 -5%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 227
Bénéfice trades:
886 (72.20%)
Perte trades:
341 (27.79%)
Meilleure transaction:
2.01 EUR
Pire transaction:
-3.92 EUR
Bénéfice brut:
219.61 EUR (28 823 pips)
Perte brute:
-217.64 EUR (20 207 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (7.08 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
7.27 EUR (22)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
3.48%
Charge de dépôt maximale:
100.47%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
59 minutes
Facteur de récupération:
0.03
Longs trades:
584 (47.60%)
Courts trades:
643 (52.40%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.00 EUR
Bénéfice moyen:
0.25 EUR
Perte moyenne:
-0.64 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-7.04 EUR)
Perte consécutive maximale:
-7.04 EUR (6)
Croissance mensuelle:
1.23%
Prévision annuelle:
14.89%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.89 EUR
Maximal:
60.39 EUR (32.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.32% (60.25 EUR)
Par fonds propres:
3.20% (3.97 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 319
GBPUSD 239
EURCHF 162
AUDUSD 143
USDCAD 97
USDCHF 74
EURAUD 59
AUDNZD 55
AUDCAD 27
CHFJPY 25
EURCAD 23
EURNZD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 5
GBPUSD -24
EURCHF 2
AUDUSD 9
USDCAD 0
USDCHF -5
EURAUD 3
AUDNZD 2
AUDCAD 2
CHFJPY 5
EURCAD 4
EURNZD -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.2K
GBPUSD -445
EURCHF 1K
AUDUSD 1.9K
USDCAD 867
USDCHF -480
EURAUD 986
AUDNZD 849
AUDCAD 505
CHFJPY 852
EURCAD 761
EURNZD -324
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.01 EUR
Pire transaction: -4 EUR
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +7.08 EUR
Perte consécutive maximale: -7.04 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
FXOpen-MT5
0.65 × 77
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
FBS-Real
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
7.47 × 17
RoboForex-Pro
11.00 × 4
This signal is using GerFX Density Scalper MT5

As with all my night scalper signals, I am also using the GerFX BreakingNews Filter on this signal. 



Aucun avis
2025.08.21 21:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 01:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 23:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 02:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.18 23:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:1 - 1:30
2025.04.22 21:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.15 21:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 22:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.10 23:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.06 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 22:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.15 23:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.13 23:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 00:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GerFX Density Scalper MT5 Pepperstone
50 USD par mois
-5%
0
0
USD
109
EUR
246
100%
1 227
72%
3%
1.00
0.00
EUR
35%
1:30
Copier

