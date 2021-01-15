SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GerFX Density Scalper MT5 Pepperstone
Exler Consulting GmbH

GerFX Density Scalper MT5 Pepperstone

Exler Consulting GmbH
0 inceleme
246 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 -5%
PepperstoneUK-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 227
Kârla kapanan işlemler:
886 (72.20%)
Zararla kapanan işlemler:
341 (27.79%)
En iyi işlem:
2.01 EUR
En kötü işlem:
-3.92 EUR
Brüt kâr:
219.61 EUR (28 823 pips)
Brüt zarar:
-217.64 EUR (20 207 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (7.08 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
7.27 EUR (22)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
3.48%
Maks. mevduat yükü:
100.47%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
59 dakika
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
584 (47.60%)
Satış işlemleri:
643 (52.40%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.00 EUR
Ortalama kâr:
0.25 EUR
Ortalama zarar:
-0.64 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-7.04 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-7.04 EUR (6)
Aylık büyüme:
1.77%
Yıllık tahmin:
21.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.89 EUR
Maksimum:
60.39 EUR (32.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.32% (60.25 EUR)
Varlığa göre:
3.20% (3.97 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 319
GBPUSD 239
EURCHF 162
AUDUSD 143
USDCAD 97
USDCHF 74
EURAUD 59
AUDNZD 55
AUDCAD 27
CHFJPY 25
EURCAD 23
EURNZD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 5
GBPUSD -24
EURCHF 2
AUDUSD 9
USDCAD 0
USDCHF -5
EURAUD 3
AUDNZD 2
AUDCAD 2
CHFJPY 5
EURCAD 4
EURNZD -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.2K
GBPUSD -445
EURCHF 1K
AUDUSD 1.9K
USDCAD 867
USDCHF -480
EURAUD 986
AUDNZD 849
AUDCAD 505
CHFJPY 852
EURCAD 761
EURNZD -324
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.01 EUR
En kötü işlem: -4 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +7.08 EUR
Maksimum ardışık zarar: -7.04 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
FXOpen-MT5
0.65 × 77
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
FBS-Real
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
7.47 × 17
RoboForex-Pro
11.00 × 4
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

This signal is using GerFX Density Scalper MT5

As with all my night scalper signals, I am also using the GerFX BreakingNews Filter on this signal. 



İnceleme yok
2025.08.21 21:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 01:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 23:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 02:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.18 23:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:1 - 1:30
2025.04.22 21:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.15 21:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 22:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.10 23:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.06 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 22:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.15 23:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.13 23:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 00:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GerFX Density Scalper MT5 Pepperstone
Ayda 50 USD
-5%
0
0
USD
109
EUR
246
100%
1 227
72%
3%
1.00
0.00
EUR
35%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.