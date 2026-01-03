- Crescita
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ProNick Signal is focusing on high-liquidity assets: Gold (XAUUSD), WTI Crude Oil (XTIUSD), and Major Indices (US30, USTEC, AUS200). Precision-based technical strategy utilizing Supply/Demand zones and Multi-timeframe analysis, from H4 down to M15 to identify high-probability. The execution is based on precision and market context, ensuring optimal entry points. This signal aims for high Reward-to-Risk ratios and keep market exposure minimal by exiting trades quickly once targets are met. Disciplined execution with no emotional bias.
Risk Management:
- Every trade is protected with a pre-defined SL & TP.
- No Martingale, no hedging, and no emotional trading.
- Focused on consistent growth and capital protection.
Recommended minimum balance: $500 for optimal proportional copying.
Note: This signal is highly recommended for followers who seek a professional, rule-based technical approach.