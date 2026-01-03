- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
ProNick Signal is focusing on high-liquidity assets: Gold (XAUUSD), WTI Crude Oil (XTIUSD), and Major Indices (US30, USTEC, AUS200). Precision-based technical strategy utilizing Supply/Demand zones and Multi-timeframe analysis, from H4 down to M15 to identify high-probability. The execution is based on precision and market context, ensuring optimal entry points. This signal aims for high Reward-to-Risk ratios and keep market exposure minimal by exiting trades quickly once targets are met. Disciplined execution with no emotional bias.
Risk Management:
- Every trade is protected with a pre-defined SL & TP.
- No Martingale, no hedging, and no emotional trading.
- Focused on consistent growth and capital protection.
Recommended minimum balance: $500 for optimal proportional copying.
Note: This signal is highly recommended for followers who seek a professional, rule-based technical approach.