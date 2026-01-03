SignauxSections
Kanong Paliphatrangkura

ProNick

Kanong Paliphatrangkura
0 avis
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
0.00 USD
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.00 USD
Bénéfice moyen:
0.00 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Pas de données

  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

ProNick Signal is focusing on high-liquidity assets: Gold (XAUUSD), WTI Crude Oil (XTIUSD), and Major Indices (US30, USTEC, AUS200). Precision-based technical strategy utilizing Supply/Demand zones and Multi-timeframe analysis, from H4 down to M15 to identify high-probability. The execution is based on precision and market context, ensuring optimal entry points. This signal aims for high Reward-to-Risk ratios and keep market exposure minimal by exiting trades quickly once targets are met. Disciplined execution with no emotional bias. 

Risk Management:

  • Every trade is protected with a pre-defined SL & TP.
  • No Martingale, no hedging, and no emotional trading.
  • Focused on consistent growth and capital protection.

Recommended minimum balance: $500 for optimal proportional copying.

Note: This signal is highly recommended for followers who seek a professional, rule-based technical approach.

Aucun avis
