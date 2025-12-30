- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
31.38 USD
Worst Trade:
-6.27 USD
Profitto lordo:
52.24 USD (5 218 pips)
Perdita lorda:
-6.27 USD (627 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (49.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.45 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
93.15%
Massimo carico di deposito:
54.23%
Ultimo trade:
28 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
7.33
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
8.33
Profitto previsto:
5.75 USD
Profitto medio:
7.46 USD
Perdita media:
-6.27 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.27 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.27 USD (3.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.14% (6.27 USD)
Per equità:
39.96% (79.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.38 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +49.45 USD
Massima perdita consecutiva: -6.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 13
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FXView2-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 17
67 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
39USD al mese
31%
0
0
USD
USD
196
USD
USD
1
0%
8
87%
93%
8.33
5.75
USD
USD
40%
1:500