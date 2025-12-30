- 成长
交易:
3
盈利交易:
3 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
31.38 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
45.02 USD (4 500 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
3 (45.02 USD)
最大连续盈利:
45.02 USD (3)
夏普比率:
1.18
交易活动:
84.67%
最大入金加载:
26.73%
最近交易:
11 几分钟前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.00
长期交易:
3 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
15.01 USD
平均利润:
15.01 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
15.71% (30.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.38 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +45.02 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 13
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FXView2-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 17
没有评论
