Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live32 0.00 × 1 OctaFX-Real7 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 13 FXChoice-Pro Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 FBS-Real-12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 1 EGlobalTrade-Cent5 0.00 × 1 ATCBrokers-Live 1 0.00 × 1 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 8 Pepperstone-Edge08 0.00 × 1 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 Alpari-Pro.ECN2 0.00 × 1 TeleTrade-NoDealingDesk 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 5 FXView2-Live 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 1 Hankotrade-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 3 LQDLLC-Live01 0.00 × 1 LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 17 67 plus...