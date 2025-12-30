- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3
Negociações com lucro:
3 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
31.38 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
45.02 USD (4 500 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (45.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
45.02 USD (3)
Índice de Sharpe:
1.18
Atividade de negociação:
88.07%
Depósito máximo carregado:
26.73%
Último negócio:
52 minutos atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
3 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
15.01 USD
Lucro médio:
15.01 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.71% (30.63 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +31.38 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +45.02 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 13
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FXView2-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 17
Sem comentários
