- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3
利益トレード:
3 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
31.38 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
45.02 USD (4 500 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
3 (45.02 USD)
最大連続利益:
45.02 USD (3)
シャープレシオ:
1.18
取引アクティビティ:
90.56%
最大入金額:
54.22%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
3 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
15.01 USD
平均利益:
15.01 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
38.11% (74.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +31.38 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +45.02 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 13
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FXView2-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 17
