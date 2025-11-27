SegnaliSezioni
Muhammad Bintang Adenia

CrazyTrade

Muhammad Bintang Adenia
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
391
Profit Trade:
153 (39.13%)
Loss Trade:
238 (60.87%)
Best Trade:
2 869.70 USD
Worst Trade:
-1 212.00 USD
Profitto lordo:
66 008.20 USD (554 160 pips)
Perdita lorda:
-45 072.15 USD (321 494 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (11 537.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 537.40 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.22
Long Trade:
224 (57.29%)
Short Trade:
167 (42.71%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
53.54 USD
Profitto medio:
431.43 USD
Perdita media:
-189.38 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-5 077.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 077.80 USD (27)
Crescita mensile:
-99.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 821.70 USD
Massimale:
9 425.90 USD (27.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 390
CHFJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 21K
CHFJPY -68
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 234K
CHFJPY -1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.11.27 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 08:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
