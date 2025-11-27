- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
391
Profit Trade:
153 (39.13%)
Loss Trade:
238 (60.87%)
Best Trade:
2 869.70 USD
Worst Trade:
-1 212.00 USD
Profitto lordo:
66 008.20 USD (554 160 pips)
Perdita lorda:
-45 072.15 USD (321 494 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (11 537.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 537.40 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.22
Long Trade:
224 (57.29%)
Short Trade:
167 (42.71%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
53.54 USD
Profitto medio:
431.43 USD
Perdita media:
-189.38 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-5 077.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 077.80 USD (27)
Crescita mensile:
-99.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 821.70 USD
Massimale:
9 425.90 USD (27.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|390
|CHFJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|21K
|CHFJPY
|-68
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|234K
|CHFJPY
|-1K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 869.70 USD
Worst Trade: -1 212 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 27
Massimo profitto consecutivo: +11 537.40 USD
Massima perdita consecutiva: -5 077.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
NordGroupInv-Real2
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 2
|
TradeKings-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
AETOS-Live
|0.00 × 1
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 1
|
Nefteprombank-Real
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
