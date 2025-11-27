- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
391
Kârla kapanan işlemler:
153 (39.13%)
Zararla kapanan işlemler:
238 (60.87%)
En iyi işlem:
2 869.70 USD
En kötü işlem:
-1 212.00 USD
Brüt kâr:
66 008.20 USD (554 160 pips)
Brüt zarar:
-45 072.15 USD (321 494 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (11 537.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 537.40 USD (18)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.22
Alış işlemleri:
224 (57.29%)
Satış işlemleri:
167 (42.71%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
53.54 USD
Ortalama kâr:
431.43 USD
Ortalama zarar:
-189.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-5 077.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 077.80 USD (27)
Aylık büyüme:
-99.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 821.70 USD
Maksimum:
9 425.90 USD (27.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|390
|CHFJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|21K
|CHFJPY
|-68
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|234K
|CHFJPY
|-1K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 869.70 USD
En kötü işlem: -1 212 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 27
Maksimum ardışık kâr: +11 537.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 077.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
NordGroupInv-Real2
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 2
|
TradeKings-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
AETOS-Live
|0.00 × 1
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 1
|
Nefteprombank-Real
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
MQL5, MetaTrader 5 platformunda alım satım robotları (Expert Advisor'lar), teknik göstergeler ve yardımcı uygulamalar geliştirmek için kullanılan üst düzey bir programlama dilidir.
İnceleme yok