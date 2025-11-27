SinyallerBölümler
Muhammad Bintang Adenia

CrazyTrade

Muhammad Bintang Adenia
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
391
Kârla kapanan işlemler:
153 (39.13%)
Zararla kapanan işlemler:
238 (60.87%)
En iyi işlem:
2 869.70 USD
En kötü işlem:
-1 212.00 USD
Brüt kâr:
66 008.20 USD (554 160 pips)
Brüt zarar:
-45 072.15 USD (321 494 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (11 537.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 537.40 USD (18)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.22
Alış işlemleri:
224 (57.29%)
Satış işlemleri:
167 (42.71%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
53.54 USD
Ortalama kâr:
431.43 USD
Ortalama zarar:
-189.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-5 077.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 077.80 USD (27)
Aylık büyüme:
-99.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 821.70 USD
Maksimum:
9 425.90 USD (27.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 390
CHFJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 21K
CHFJPY -68
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 234K
CHFJPY -1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 869.70 USD
En kötü işlem: -1 212 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 27
Maksimum ardışık kâr: +11 537.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 077.80 USD

2025.11.27 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 08:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
