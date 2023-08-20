SegnaliSezioni
Agus Santoso

Fast Scalper

Agus Santoso
0 recensioni
Affidabilità
113 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 412%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
296
Profit Trade:
221 (74.66%)
Loss Trade:
75 (25.34%)
Best Trade:
249.03 USD
Worst Trade:
-69.33 USD
Profitto lordo:
3 060.26 USD (14 330 pips)
Perdita lorda:
-521.46 USD (21 083 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (758.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
758.75 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
73.86%
Massimo carico di deposito:
24.87%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
8.37
Long Trade:
220 (74.32%)
Short Trade:
76 (25.68%)
Fattore di profitto:
5.87
Profitto previsto:
8.58 USD
Profitto medio:
13.85 USD
Perdita media:
-6.95 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-303.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-303.25 USD (7)
Crescita mensile:
1.21%
Previsione annuale:
15.44%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
303.25 USD (8.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.17% (303.25 USD)
Per equità:
49.11% (556.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 119
GBPUSD 68
archived 65
EURGBP 44
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 110
GBPUSD 44
archived 2.3K
EURGBP 40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -8.2K
GBPUSD 1.2K
archived 0
EURGBP 288
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +249.03 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +758.75 USD
Massima perdita consecutiva: -303.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
XM.COM-Real 16
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
ICTrading-Live31
0.00 × 41
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
FBS-Real-12
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 2
QtradeFX-Live2
0.00 × 1
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
TickmillAsia-Live06
0.00 × 2
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 4
Axi-US12-Live
0.00 × 8
Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.31 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 02:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.13 12:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.11 23:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.11 13:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.10 11:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.09 02:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.07 23:47
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 9.19% of days out of the 675 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.07 23:47
80% of trades performed within 33 days. This comprises 4.89% of days out of the 675 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.07 23:47
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 2.67% of days out of 675 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 15:04
Share of trading days is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Fast Scalper
30USD al mese
412%
0
0
USD
6.2K
USD
113
78%
296
74%
74%
5.86
8.58
USD
49%
1:500
Copia

