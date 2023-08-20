- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
296
Profit Trade:
221 (74.66%)
Loss Trade:
75 (25.34%)
Best Trade:
249.03 USD
Worst Trade:
-69.33 USD
Profitto lordo:
3 060.26 USD (14 330 pips)
Perdita lorda:
-521.46 USD (21 083 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (758.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
758.75 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
73.86%
Massimo carico di deposito:
24.87%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
8.37
Long Trade:
220 (74.32%)
Short Trade:
76 (25.68%)
Fattore di profitto:
5.87
Profitto previsto:
8.58 USD
Profitto medio:
13.85 USD
Perdita media:
-6.95 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-303.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-303.25 USD (7)
Crescita mensile:
1.21%
Previsione annuale:
15.44%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
303.25 USD (8.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.17% (303.25 USD)
Per equità:
49.11% (556.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|119
|GBPUSD
|68
|archived
|65
|EURGBP
|44
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|110
|GBPUSD
|44
|archived
|2.3K
|EURGBP
|40
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-8.2K
|GBPUSD
|1.2K
|archived
|0
|EURGBP
|288
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +249.03 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +758.75 USD
Massima perdita consecutiva: -303.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 16
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 41
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 2
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 1
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
TickmillAsia-Live06
|0.00 × 2
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 4
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
Versione MT4: https://www.mql5.com/it/market/product/110557
Versione MT5: https://www.mql5.com/it/market/product/110558
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
412%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
113
78%
296
74%
74%
5.86
8.58
USD
USD
49%
1:500