- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
217.71 EUR
Worst Trade:
-94.73 EUR
Profitto lordo:
250.44 EUR (44 646 pips)
Perdita lorda:
-167.48 EUR (188 490 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (225.92 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
225.92 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
0.53
Long Trade:
4 (44.44%)
Short Trade:
5 (55.56%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
9.22 EUR
Profitto medio:
62.61 EUR
Perdita media:
-33.50 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-155.28 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-155.28 EUR (4)
Crescita mensile:
0.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
155.28 EUR
Massimale:
155.28 EUR (0.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|5
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|71
|XAUUSD
|23
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-145K
|XAUUSD
|1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +217.71 EUR
Worst Trade: -95 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +225.92 EUR
Massima perdita consecutiva: -155.28 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MonetaMarkets-Live
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.96 × 28
|
PlexyTrade-Server01
|9.43 × 178
Non ci sono recensioni