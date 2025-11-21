SegnaliSezioni
Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM X 005 VA

Ladislav Bastrnak
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
217.71 EUR
Worst Trade:
-94.73 EUR
Profitto lordo:
250.44 EUR (44 646 pips)
Perdita lorda:
-167.48 EUR (188 490 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (225.92 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
225.92 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
0.53
Long Trade:
4 (44.44%)
Short Trade:
5 (55.56%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
9.22 EUR
Profitto medio:
62.61 EUR
Perdita media:
-33.50 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-155.28 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-155.28 EUR (4)
Crescita mensile:
0.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
155.28 EUR
Massimale:
155.28 EUR (0.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 5
XAUUSD 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 71
XAUUSD 23
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -145K
XAUUSD 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +217.71 EUR
Worst Trade: -95 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +225.92 EUR
Massima perdita consecutiva: -155.28 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MonetaMarkets-Live
1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
2.96 × 28
PlexyTrade-Server01
9.43 × 178
Non ci sono recensioni
2025.11.21 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
