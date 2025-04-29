SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / PROJEKT 8 ATOM 10 001
Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM 10 001

Ladislav Bastrnak
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 72%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11 389
Profit Trade:
7 903 (69.39%)
Loss Trade:
3 486 (30.61%)
Best Trade:
15 026.14 USD
Worst Trade:
-6 933.80 USD
Profitto lordo:
404 344.13 USD (135 752 739 pips)
Perdita lorda:
-298 037.13 USD (149 864 164 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (691.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31 979.25 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
91.53%
Massimo carico di deposito:
16.09%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
288
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.05
Long Trade:
5 770 (50.66%)
Short Trade:
5 619 (49.34%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
9.33 USD
Profitto medio:
51.16 USD
Perdita media:
-85.50 USD
Massime perdite consecutive:
30 (-1 072.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16 769.95 USD (6)
Crescita mensile:
8.18%
Previsione annuale:
99.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.63 USD
Massimale:
17 566.36 USD (21.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.57% (17 566.36 USD)
Per equità:
39.96% (85 989.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 11221
XAUUSD 152
EURUSD 6
USDCAD 3
GBPNZD 2
CHFJPY 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
AUDCAD 1
EURNZD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 105K
XAUUSD 1K
EURUSD -51
USDCAD 3
GBPNZD -6
CHFJPY -2
NZDJPY -4
EURJPY -1
AUDCAD 12
EURNZD -46
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -14M
XAUUSD 8.1K
EURUSD -2.5K
USDCAD 29
GBPNZD -552
CHFJPY -278
NZDJPY -635
EURJPY -194
AUDCAD 882
EURNZD -4.1K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15 026.14 USD
Worst Trade: -6 934 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +691.26 USD
Massima perdita consecutiva: -1 072.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 13
0.00 × 6
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.11 × 73
RoboForex-Pro-3
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 317
VantageInternational-Live 4
1.06 × 16
EagleFX-Live
1.14 × 7
PacificUnionLLC-Live
1.83 × 80
MonetaMarkets-Live 6
2.72 × 72
ICMarketsSC-Live32
3.00 × 1
Weltrade-Live
4.43 × 428
BlackwellGlobal2-Live3
6.14 × 166
Tento signál se obchoduje na základě soukromého EA od června 2015. Kombinace sedmi indikátorů s velmi specifickým nastavením. Kombinace tří obchodních systémů. Měsíční zisk 6-15 %.  REÁLNÝ ÚČET + SKUTEČNÉ PENÍZE = MAXIMÁLNÍ DŮVĚRA VE VLASTNÍ PRODUKT! Přeji příjemné obchodování :-)

V červnu došlo k technické odstávce. Zisk byl také nižší. V červenci už bylo vše v plném provozu.


Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PROJEKT 8 ATOM 10 001
999USD al mese
72%
0
0
USD
312K
USD
26
100%
11 389
69%
92%
1.35
9.33
USD
40%
1:500
Copia

