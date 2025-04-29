- Crescita
Trade:
11 389
Profit Trade:
7 903 (69.39%)
Loss Trade:
3 486 (30.61%)
Best Trade:
15 026.14 USD
Worst Trade:
-6 933.80 USD
Profitto lordo:
404 344.13 USD (135 752 739 pips)
Perdita lorda:
-298 037.13 USD (149 864 164 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (691.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31 979.25 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
91.53%
Massimo carico di deposito:
16.09%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
288
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.05
Long Trade:
5 770 (50.66%)
Short Trade:
5 619 (49.34%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
9.33 USD
Profitto medio:
51.16 USD
Perdita media:
-85.50 USD
Massime perdite consecutive:
30 (-1 072.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16 769.95 USD (6)
Crescita mensile:
8.18%
Previsione annuale:
99.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.63 USD
Massimale:
17 566.36 USD (21.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.57% (17 566.36 USD)
Per equità:
39.96% (85 989.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|11221
|XAUUSD
|152
|EURUSD
|6
|USDCAD
|3
|GBPNZD
|2
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|AUDCAD
|1
|EURNZD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|105K
|XAUUSD
|1K
|EURUSD
|-51
|USDCAD
|3
|GBPNZD
|-6
|CHFJPY
|-2
|NZDJPY
|-4
|EURJPY
|-1
|AUDCAD
|12
|EURNZD
|-46
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-14M
|XAUUSD
|8.1K
|EURUSD
|-2.5K
|USDCAD
|29
|GBPNZD
|-552
|CHFJPY
|-278
|NZDJPY
|-635
|EURJPY
|-194
|AUDCAD
|882
|EURNZD
|-4.1K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15 026.14 USD
Worst Trade: -6 934 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +691.26 USD
Massima perdita consecutiva: -1 072.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.11 × 73
|
RoboForex-Pro-3
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.40 × 317
|
VantageInternational-Live 4
|1.06 × 16
|
EagleFX-Live
|1.14 × 7
|
PacificUnionLLC-Live
|1.83 × 80
|
MonetaMarkets-Live 6
|2.72 × 72
|
ICMarketsSC-Live32
|3.00 × 1
|
Weltrade-Live
|4.43 × 428
|
BlackwellGlobal2-Live3
|6.14 × 166
Tento signál se obchoduje na základě soukromého EA od června 2015. Kombinace sedmi indikátorů s velmi specifickým nastavením. Kombinace tří obchodních systémů. Měsíční zisk 6-15 %. REÁLNÝ ÚČET + SKUTEČNÉ PENÍZE = MAXIMÁLNÍ DŮVĚRA VE VLASTNÍ PRODUKT! Přeji příjemné obchodování :-)
V červnu došlo k technické odstávce. Zisk byl také nižší. V červenci už bylo vše v plném provozu.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
72%
0
0
USD
USD
312K
USD
USD
26
100%
11 389
69%
92%
1.35
9.33
USD
USD
40%
1:500