Sinyaller / MetaTrader 5 / PROJEKT 8 ATOM X 005 VA
Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM X 005 VA

Ladislav Bastrnak
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (55.56%)
En iyi işlem:
217.71 EUR
En kötü işlem:
-94.73 EUR
Brüt kâr:
250.44 EUR (44 646 pips)
Brüt zarar:
-167.48 EUR (188 490 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (225.92 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
225.92 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
0.53
Alış işlemleri:
4 (44.44%)
Satış işlemleri:
5 (55.56%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
9.22 EUR
Ortalama kâr:
62.61 EUR
Ortalama zarar:
-33.50 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-155.28 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-155.28 EUR (4)
Aylık büyüme:
0.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
155.28 EUR
Maksimum:
155.28 EUR (0.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 5
XAUUSD 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 71
XAUUSD 23
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -145K
XAUUSD 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +217.71 EUR
En kötü işlem: -95 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +225.92 EUR
Maksimum ardışık zarar: -155.28 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MonetaMarkets-Live
1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
2.96 × 28
PlexyTrade-Server01
9.43 × 178
İnceleme yok
2025.11.21 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
