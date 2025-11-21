- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (55.56%)
En iyi işlem:
217.71 EUR
En kötü işlem:
-94.73 EUR
Brüt kâr:
250.44 EUR (44 646 pips)
Brüt zarar:
-167.48 EUR (188 490 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (225.92 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
225.92 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
0.53
Alış işlemleri:
4 (44.44%)
Satış işlemleri:
5 (55.56%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
9.22 EUR
Ortalama kâr:
62.61 EUR
Ortalama zarar:
-33.50 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-155.28 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-155.28 EUR (4)
Aylık büyüme:
0.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
155.28 EUR
Maksimum:
155.28 EUR (0.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|5
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|71
|XAUUSD
|23
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-145K
|XAUUSD
|1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +217.71 EUR
En kötü işlem: -95 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +225.92 EUR
Maksimum ardışık zarar: -155.28 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
