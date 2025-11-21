SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / PROJEKT 8 ATOM X 005 VA
Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM X 005 VA

Ladislav Bastrnak
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
MonetaMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9
Bénéfice trades:
4 (44.44%)
Perte trades:
5 (55.56%)
Meilleure transaction:
217.71 EUR
Pire transaction:
-94.73 EUR
Bénéfice brut:
250.44 EUR (44 646 pips)
Perte brute:
-167.48 EUR (188 490 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (225.92 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
225.92 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
32 minutes
Facteur de récupération:
0.53
Longs trades:
4 (44.44%)
Courts trades:
5 (55.56%)
Facteur de profit:
1.50
Rendement attendu:
9.22 EUR
Bénéfice moyen:
62.61 EUR
Perte moyenne:
-33.50 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-155.28 EUR)
Perte consécutive maximale:
-155.28 EUR (4)
Croissance mensuelle:
0.52%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
155.28 EUR
Maximal:
155.28 EUR (0.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 5
XAUUSD 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 71
XAUUSD 23
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -145K
XAUUSD 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +217.71 EUR
Pire transaction: -95 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +225.92 EUR
Perte consécutive maximale: -155.28 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MonetaMarkets-Live
1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
2.96 × 28
PlexyTrade-Server01
9.43 × 178
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.21 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire