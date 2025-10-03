- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
37 (68.51%)
Loss Trade:
17 (31.48%)
Best Trade:
19.80 USD
Worst Trade:
-9.92 USD
Profitto lordo:
145.93 USD (5 618 pips)
Perdita lorda:
-49.84 USD (1 237 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (29.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.89 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
17.51%
Massimo carico di deposito:
0.52%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
5.36
Long Trade:
21 (38.89%)
Short Trade:
33 (61.11%)
Fattore di profitto:
2.93
Profitto previsto:
1.78 USD
Profitto medio:
3.94 USD
Perdita media:
-2.93 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-17.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.92 USD (3)
Crescita mensile:
0.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.32 USD
Massimale:
17.92 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.32 USD)
Per equità:
0.39% (116.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|95
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.4K
|BTCUSD
|2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.80 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +29.89 USD
Massima perdita consecutiva: -17.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|2.93 × 67
|
Weltrade-Live
|4.43 × 428
|
BlackwellGlobal2-Live3
|7.45 × 117
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
0%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
1
100%
54
68%
18%
2.92
1.78
USD
USD
0%
1:500