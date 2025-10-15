- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
17 (85.00%)
Loss Trade:
3 (15.00%)
Best Trade:
4.36 USD
Worst Trade:
-4.76 USD
Profitto lordo:
33.93 USD (1 916 pips)
Perdita lorda:
-8.45 USD (487 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (25.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.52 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.68
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
5.35
Long Trade:
14 (70.00%)
Short Trade:
6 (30.00%)
Fattore di profitto:
4.02
Profitto previsto:
1.27 USD
Profitto medio:
2.00 USD
Perdita media:
-2.82 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.76 USD (1)
Crescita mensile:
50.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.76 USD (6.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD_k
|3
|USDCAD_k
|3
|NZDUSD_k
|3
|USDJPY_k
|2
|AUDCAD_k
|2
|EURUSD_k
|2
|AUDJPY_k
|1
|CADJPY_k
|1
|GBPJPY_k
|1
|GBPAUD_k
|1
|GBPNZD_k
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD_k
|7
|USDCAD_k
|0
|NZDUSD_k
|0
|USDJPY_k
|3
|AUDCAD_k
|3
|EURUSD_k
|4
|AUDJPY_k
|1
|CADJPY_k
|1
|GBPJPY_k
|1
|GBPAUD_k
|2
|GBPNZD_k
|3
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD_k
|340
|USDCAD_k
|8
|NZDUSD_k
|-2
|USDJPY_k
|239
|AUDCAD_k
|196
|EURUSD_k
|214
|AUDJPY_k
|43
|CADJPY_k
|33
|GBPJPY_k
|39
|GBPAUD_k
|139
|GBPNZD_k
|180
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.36 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.52 USD
Massima perdita consecutiva: -3.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
.
Non ci sono recensioni