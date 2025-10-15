SegnaliSezioni
Raphael Akinkunmi

DOMINION PIPS

Raphael Akinkunmi
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
LiteFinanceVC-Live-06
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
17 (85.00%)
Loss Trade:
3 (15.00%)
Best Trade:
4.36 USD
Worst Trade:
-4.76 USD
Profitto lordo:
33.93 USD (1 916 pips)
Perdita lorda:
-8.45 USD (487 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (25.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.52 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.68
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
5.35
Long Trade:
14 (70.00%)
Short Trade:
6 (30.00%)
Fattore di profitto:
4.02
Profitto previsto:
1.27 USD
Profitto medio:
2.00 USD
Perdita media:
-2.82 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.76 USD (1)
Crescita mensile:
50.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.76 USD (6.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD_k 3
USDCAD_k 3
NZDUSD_k 3
USDJPY_k 2
AUDCAD_k 2
EURUSD_k 2
AUDJPY_k 1
CADJPY_k 1
GBPJPY_k 1
GBPAUD_k 1
GBPNZD_k 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD_k 7
USDCAD_k 0
NZDUSD_k 0
USDJPY_k 3
AUDCAD_k 3
EURUSD_k 4
AUDJPY_k 1
CADJPY_k 1
GBPJPY_k 1
GBPAUD_k 2
GBPNZD_k 3
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD_k 340
USDCAD_k 8
NZDUSD_k -2
USDJPY_k 239
AUDCAD_k 196
EURUSD_k 214
AUDJPY_k 43
CADJPY_k 33
GBPJPY_k 39
GBPAUD_k 139
GBPNZD_k 180
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.36 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.52 USD
Massima perdita consecutiva: -3.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.15 12:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 12:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
