Raphael Akinkunmi

DOMINION PIPS

Raphael Akinkunmi
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
LiteFinanceVC-Live-06
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
20
Bénéfice trades:
17 (85.00%)
Perte trades:
3 (15.00%)
Meilleure transaction:
4.36 USD
Pire transaction:
-4.76 USD
Bénéfice brut:
33.93 USD (1 916 pips)
Perte brute:
-8.45 USD (487 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (25.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
25.52 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.68
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
5.35
Longs trades:
14 (70.00%)
Courts trades:
6 (30.00%)
Facteur de profit:
4.02
Rendement attendu:
1.27 USD
Bénéfice moyen:
2.00 USD
Perte moyenne:
-2.82 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-3.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-4.76 USD (1)
Croissance mensuelle:
50.96%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4.76 USD (6.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD_k 3
USDCAD_k 3
NZDUSD_k 3
USDJPY_k 2
AUDCAD_k 2
EURUSD_k 2
AUDJPY_k 1
CADJPY_k 1
GBPJPY_k 1
GBPAUD_k 1
GBPNZD_k 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD_k 7
USDCAD_k 0
NZDUSD_k 0
USDJPY_k 3
AUDCAD_k 3
EURUSD_k 4
AUDJPY_k 1
CADJPY_k 1
GBPJPY_k 1
GBPAUD_k 2
GBPNZD_k 3
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD_k 340
USDCAD_k 8
NZDUSD_k -2
USDJPY_k 239
AUDCAD_k 196
EURUSD_k 214
AUDJPY_k 43
CADJPY_k 33
GBPJPY_k 39
GBPAUD_k 139
GBPNZD_k 180
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.36 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +25.52 USD
Perte consécutive maximale: -3.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.10.15 12:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 12:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
