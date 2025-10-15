- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
17 (85.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (15.00%)
En iyi işlem:
4.36 USD
En kötü işlem:
-4.76 USD
Brüt kâr:
33.93 USD (1 916 pips)
Brüt zarar:
-8.45 USD (487 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (25.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.52 USD (14)
Sharpe oranı:
0.68
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
5.35
Alış işlemleri:
14 (70.00%)
Satış işlemleri:
6 (30.00%)
Kâr faktörü:
4.02
Beklenen getiri:
1.27 USD
Ortalama kâr:
2.00 USD
Ortalama zarar:
-2.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.76 USD (1)
Aylık büyüme:
50.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.76 USD (6.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD_k
|3
|USDCAD_k
|3
|NZDUSD_k
|3
|USDJPY_k
|2
|AUDCAD_k
|2
|EURUSD_k
|2
|AUDJPY_k
|1
|CADJPY_k
|1
|GBPJPY_k
|1
|GBPAUD_k
|1
|GBPNZD_k
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD_k
|7
|USDCAD_k
|0
|NZDUSD_k
|0
|USDJPY_k
|3
|AUDCAD_k
|3
|EURUSD_k
|4
|AUDJPY_k
|1
|CADJPY_k
|1
|GBPJPY_k
|1
|GBPAUD_k
|2
|GBPNZD_k
|3
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD_k
|340
|USDCAD_k
|8
|NZDUSD_k
|-2
|USDJPY_k
|239
|AUDCAD_k
|196
|EURUSD_k
|214
|AUDJPY_k
|43
|CADJPY_k
|33
|GBPJPY_k
|39
|GBPAUD_k
|139
|GBPNZD_k
|180
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.36 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +25.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
.
İnceleme yok