SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DOMINION PIPS
Raphael Akinkunmi

DOMINION PIPS

Raphael Akinkunmi
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
LiteFinanceVC-Live-06
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
17 (85.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (15.00%)
En iyi işlem:
4.36 USD
En kötü işlem:
-4.76 USD
Brüt kâr:
33.93 USD (1 916 pips)
Brüt zarar:
-8.45 USD (487 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (25.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.52 USD (14)
Sharpe oranı:
0.68
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
5.35
Alış işlemleri:
14 (70.00%)
Satış işlemleri:
6 (30.00%)
Kâr faktörü:
4.02
Beklenen getiri:
1.27 USD
Ortalama kâr:
2.00 USD
Ortalama zarar:
-2.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.76 USD (1)
Aylık büyüme:
50.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.76 USD (6.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD_k 3
USDCAD_k 3
NZDUSD_k 3
USDJPY_k 2
AUDCAD_k 2
EURUSD_k 2
AUDJPY_k 1
CADJPY_k 1
GBPJPY_k 1
GBPAUD_k 1
GBPNZD_k 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD_k 7
USDCAD_k 0
NZDUSD_k 0
USDJPY_k 3
AUDCAD_k 3
EURUSD_k 4
AUDJPY_k 1
CADJPY_k 1
GBPJPY_k 1
GBPAUD_k 2
GBPNZD_k 3
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD_k 340
USDCAD_k 8
NZDUSD_k -2
USDJPY_k 239
AUDCAD_k 196
EURUSD_k 214
AUDJPY_k 43
CADJPY_k 33
GBPJPY_k 39
GBPAUD_k 139
GBPNZD_k 180
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.36 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +25.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

.
İnceleme yok
2025.10.15 12:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 12:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol