- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
29 (93.54%)
Loss Trade:
2 (6.45%)
Best Trade:
10.23 USD
Worst Trade:
-6.18 USD
Profitto lordo:
60.80 USD (2 471 pips)
Perdita lorda:
-10.54 USD (409 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (31.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.00 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
8.13
Long Trade:
26 (83.87%)
Short Trade:
5 (16.13%)
Fattore di profitto:
5.77
Profitto previsto:
1.62 USD
Profitto medio:
2.10 USD
Perdita media:
-5.27 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.18 USD (1)
Crescita mensile:
50.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.18 USD (4.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|4
|CHFJPY
|3
|GBPJPY
|3
|NZDUSD
|3
|AUDJPY
|2
|USDCAD
|2
|EURJPY
|2
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|1
|NZDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|16
|CHFJPY
|1
|GBPJPY
|11
|NZDUSD
|0
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|0
|EURJPY
|3
|AUDCAD
|2
|EURUSD
|6
|NZDCAD
|0
|AUDUSD
|4
|CADJPY
|0
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|189
|GBPUSD
|530
|CHFJPY
|41
|GBPJPY
|545
|NZDUSD
|-2
|AUDJPY
|57
|USDCAD
|11
|EURJPY
|165
|AUDCAD
|102
|EURUSD
|207
|NZDCAD
|1
|AUDUSD
|139
|CADJPY
|13
|NZDJPY
|64
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.23 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +31.00 USD
Massima perdita consecutiva: -6.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Pro
|0.00 × 10
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 78
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 23
|
TTCM-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 16
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 9
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server
|0.00 × 5
|
MYFXMarkets-US03-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 1
|
SimpleFX-DemoUK
|0.00 × 6
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.01 × 93
|
ICMarkets-Live08
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live18
|0.11 × 9
|
GoMarkets-Real 2
|0.12 × 105
|
ViproMarkets-Live
|0.14 × 22
|
Pepperstone-Edge03
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live03
|0.27 × 33
|
ICMarkets-Live16
|0.33 × 9
85 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
.
Non ci sono recensioni