Segnali / MetaTrader 4 / CODED SIGNALS
Raphael Akinkunmi

CODED SIGNALS

Raphael Akinkunmi
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
29 (93.54%)
Loss Trade:
2 (6.45%)
Best Trade:
10.23 USD
Worst Trade:
-6.18 USD
Profitto lordo:
60.80 USD (2 471 pips)
Perdita lorda:
-10.54 USD (409 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (31.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.00 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
8.13
Long Trade:
26 (83.87%)
Short Trade:
5 (16.13%)
Fattore di profitto:
5.77
Profitto previsto:
1.62 USD
Profitto medio:
2.10 USD
Perdita media:
-5.27 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.18 USD (1)
Crescita mensile:
50.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.18 USD (4.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 6
GBPUSD 4
CHFJPY 3
GBPJPY 3
NZDUSD 3
AUDJPY 2
USDCAD 2
EURJPY 2
AUDCAD 1
EURUSD 1
NZDCAD 1
AUDUSD 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 4
GBPUSD 16
CHFJPY 1
GBPJPY 11
NZDUSD 0
AUDJPY 1
USDCAD 0
EURJPY 3
AUDCAD 2
EURUSD 6
NZDCAD 0
AUDUSD 4
CADJPY 0
NZDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 189
GBPUSD 530
CHFJPY 41
GBPJPY 545
NZDUSD -2
AUDJPY 57
USDCAD 11
EURJPY 165
AUDCAD 102
EURUSD 207
NZDCAD 1
AUDUSD 139
CADJPY 13
NZDJPY 64
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.23 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +31.00 USD
Massima perdita consecutiva: -6.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-4
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Pro
0.00 × 10
XMGlobal-Real 35
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 78
MYFX-US07-Live
0.00 × 23
TTCM-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 16
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 9
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server
0.00 × 5
MYFXMarkets-US03-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live
0.00 × 4
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
SimpleFX-DemoUK
0.00 × 6
Coinexx-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.01 × 93
ICMarkets-Live08
0.11 × 9
ICMarkets-Live18
0.11 × 9
GoMarkets-Real 2
0.12 × 105
ViproMarkets-Live
0.14 × 22
Pepperstone-Edge03
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.20 × 5
ICMarkets-Live03
0.27 × 33
ICMarkets-Live16
0.33 × 9
85 più
Non ci sono recensioni
2025.10.15 12:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
