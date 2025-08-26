- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
327
Profit Trade:
163 (49.84%)
Loss Trade:
164 (50.15%)
Best Trade:
86.95 AUD
Worst Trade:
-60.45 AUD
Profitto lordo:
1 782.49 AUD (492 789 pips)
Perdita lorda:
-1 775.92 AUD (601 978 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (108.36 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
132.23 AUD (10)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
27.40%
Massimo carico di deposito:
22.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
116 (35.47%)
Short Trade:
211 (64.53%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.02 AUD
Profitto medio:
10.94 AUD
Perdita media:
-10.83 AUD
Massime perdite consecutive:
10 (-187.42 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-187.42 AUD (10)
Crescita mensile:
-24.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.84 AUD
Massimale:
272.42 AUD (28.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.34% (272.42 AUD)
Per equità:
16.11% (135.24 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|179
|EURUSD
|108
|BTCUSD
|35
|XAGUSD
|2
|USDJPY
|2
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|114
|EURUSD
|-81
|BTCUSD
|-8
|XAGUSD
|0
|USDJPY
|-17
|USDCHF
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|103
|EURUSD
|-283
|BTCUSD
|-108K
|XAGUSD
|-3
|USDJPY
|-462
|USDCHF
|-212
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +86.95 AUD
Worst Trade: -60 AUD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +108.36 AUD
Massima perdita consecutiva: -187.42 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 331
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.70 × 178
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.90 × 184
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.00 × 5
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
Darwinex-Live
|1.14 × 77
|
ICMarketsSC-MT5
|1.16 × 1556
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
Eightcap-Live
|1.26 × 236
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
only for study only
