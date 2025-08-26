SegnaliSezioni
Naimeshkumar Jayantibhai Patel

VishnuPROTrader

Naimeshkumar Jayantibhai Patel
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
327
Profit Trade:
163 (49.84%)
Loss Trade:
164 (50.15%)
Best Trade:
86.95 AUD
Worst Trade:
-60.45 AUD
Profitto lordo:
1 782.49 AUD (492 789 pips)
Perdita lorda:
-1 775.92 AUD (601 978 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (108.36 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
132.23 AUD (10)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
27.40%
Massimo carico di deposito:
22.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
116 (35.47%)
Short Trade:
211 (64.53%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.02 AUD
Profitto medio:
10.94 AUD
Perdita media:
-10.83 AUD
Massime perdite consecutive:
10 (-187.42 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-187.42 AUD (10)
Crescita mensile:
-24.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.84 AUD
Massimale:
272.42 AUD (28.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.34% (272.42 AUD)
Per equità:
16.11% (135.24 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 179
EURUSD 108
BTCUSD 35
XAGUSD 2
USDJPY 2
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 114
EURUSD -81
BTCUSD -8
XAGUSD 0
USDJPY -17
USDCHF -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 103
EURUSD -283
BTCUSD -108K
XAGUSD -3
USDJPY -462
USDCHF -212
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +86.95 AUD
Worst Trade: -60 AUD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +108.36 AUD
Massima perdita consecutiva: -187.42 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 331
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.70 × 178
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.90 × 184
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Darwinex-Live
1.14 × 77
ICMarketsSC-MT5
1.16 × 1556
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
Eightcap-Live
1.26 × 236
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
52 più
only for study only
Non ci sono recensioni
2025.09.24 16:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 17:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 02:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 21:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 12:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
VishnuPROTrader
30USD al mese
6%
0
0
USD
707
AUD
11
0%
327
49%
27%
1.00
0.02
AUD
28%
1:500
Copia

