- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
262
Profit Trade:
180 (68.70%)
Loss Trade:
82 (31.30%)
Best Trade:
67.95 USD
Worst Trade:
-32.90 USD
Profitto lordo:
576.73 USD (301 929 pips)
Perdita lorda:
-348.94 USD (292 408 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (21.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80.46 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
7.97%
Massimo carico di deposito:
76.85%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.10
Long Trade:
152 (58.02%)
Short Trade:
110 (41.98%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
0.87 USD
Profitto medio:
3.20 USD
Perdita media:
-4.26 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-0.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.68 USD (3)
Crescita mensile:
8.84%
Previsione annuale:
107.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.18 USD
Massimale:
73.48 USD (17.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.58% (69.64 USD)
Per equità:
64.38% (203.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|262
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|228
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.5K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +67.95 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +21.80 USD
Massima perdita consecutiva: -0.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
373 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trade with Pair XAUUSD.
Start Balance : 200 USD
Start Lot : 0.01
Start Date : 19 Mei 2025
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
114%
0
0
USD
USD
428
USD
USD
19
100%
262
68%
8%
1.65
0.87
USD
USD
64%
1:500