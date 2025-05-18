SegnaliSezioni
Dedy Syahputra

Gold Stoch

Dedy Syahputra
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 114%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
262
Profit Trade:
180 (68.70%)
Loss Trade:
82 (31.30%)
Best Trade:
67.95 USD
Worst Trade:
-32.90 USD
Profitto lordo:
576.73 USD (301 929 pips)
Perdita lorda:
-348.94 USD (292 408 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (21.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80.46 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
7.97%
Massimo carico di deposito:
76.85%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.10
Long Trade:
152 (58.02%)
Short Trade:
110 (41.98%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
0.87 USD
Profitto medio:
3.20 USD
Perdita media:
-4.26 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-0.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.68 USD (3)
Crescita mensile:
8.84%
Previsione annuale:
107.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.18 USD
Massimale:
73.48 USD (17.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.58% (69.64 USD)
Per equità:
64.38% (203.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 262
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 228
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 9.5K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +67.95 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +21.80 USD
Massima perdita consecutiva: -0.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
Trade with Pair XAUUSD.
Start Balance : 200 USD
Start Lot : 0.01
Start Date : 19 Mei 2025
Non ci sono recensioni
2025.07.30 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 18:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 13:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 13:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.04 01:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 21:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 02:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 01:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.23 03:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.23 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.23 01:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 16:02
Share of trading days is too low
2025.05.19 16:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.18 10:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.18 10:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Stoch
30USD al mese
114%
0
0
USD
428
USD
19
100%
262
68%
8%
1.65
0.87
USD
64%
1:500
