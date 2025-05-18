SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold Stoch
Dedy Syahputra

Gold Stoch

Dedy Syahputra
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 114%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
262
Bénéfice trades:
180 (68.70%)
Perte trades:
82 (31.30%)
Meilleure transaction:
67.95 USD
Pire transaction:
-32.90 USD
Bénéfice brut:
576.73 USD (301 929 pips)
Perte brute:
-348.94 USD (292 408 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (21.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
80.46 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
7.97%
Charge de dépôt maximale:
76.85%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
3.10
Longs trades:
152 (58.02%)
Courts trades:
110 (41.98%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
0.87 USD
Bénéfice moyen:
3.20 USD
Perte moyenne:
-4.26 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-0.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-71.68 USD (3)
Croissance mensuelle:
8.84%
Prévision annuelle:
107.31%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.18 USD
Maximal:
73.48 USD (17.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.58% (69.64 USD)
Par fonds propres:
64.38% (203.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 262
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 228
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 9.5K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +67.95 USD
Pire transaction: -33 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +21.80 USD
Perte consécutive maximale: -0.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 plus...
Trade with Pair XAUUSD.
Start Balance : 200 USD
Start Lot : 0.01
Start Date : 19 Mei 2025
Aucun avis
2025.07.30 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 18:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 13:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 13:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.04 01:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 21:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 02:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 01:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.23 03:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.23 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.23 01:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 16:02
Share of trading days is too low
2025.05.19 16:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.18 10:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.18 10:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
