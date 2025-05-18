- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
262
Bénéfice trades:
180 (68.70%)
Perte trades:
82 (31.30%)
Meilleure transaction:
67.95 USD
Pire transaction:
-32.90 USD
Bénéfice brut:
576.73 USD (301 929 pips)
Perte brute:
-348.94 USD (292 408 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (21.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
80.46 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
7.97%
Charge de dépôt maximale:
76.85%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
3.10
Longs trades:
152 (58.02%)
Courts trades:
110 (41.98%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
0.87 USD
Bénéfice moyen:
3.20 USD
Perte moyenne:
-4.26 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-0.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-71.68 USD (3)
Croissance mensuelle:
8.84%
Prévision annuelle:
107.31%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.18 USD
Maximal:
73.48 USD (17.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.58% (69.64 USD)
Par fonds propres:
64.38% (203.33 USD)
Distribution
Symbole
Transactions
|Sell
|Buy
XAUUSD
262
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole
Bénéfice brut, USD
Perte, USD
Profit, USD
XAUUSD
228
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
Symbole
Bénéfice brut, pips
Perte, pips
Profit, pips
XAUUSD
9.5K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +67.95 USD
Pire transaction: -33 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +21.80 USD
Perte consécutive maximale: -0.31 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Trade with Pair XAUUSD.
Start Balance : 200 USD
Start Lot : 0.01
Start Date : 19 Mei 2025
Aucun avis
