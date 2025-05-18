- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
223
Profit Trade:
146 (65.47%)
Loss Trade:
77 (34.53%)
Best Trade:
15.69 USD
Worst Trade:
-14.88 USD
Profitto lordo:
383.30 USD (56 979 pips)
Perdita lorda:
-240.64 USD (35 789 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (16.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.81 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
79.20%
Massimo carico di deposito:
15.57%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.01
Long Trade:
71 (31.84%)
Short Trade:
152 (68.16%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
2.63 USD
Perdita media:
-3.13 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-47.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.45 USD (5)
Crescita mensile:
5.26%
Previsione annuale:
63.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
47.45 USD (7.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.25% (47.45 USD)
Per equità:
50.56% (304.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|96
|USDJPY
|73
|CHFJPY
|54
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|56
|USDJPY
|46
|CHFJPY
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|8.5K
|USDJPY
|6.7K
|CHFJPY
|5.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.69 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +16.60 USD
Massima perdita consecutiva: -47.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-ECN-Live
|0.00 × 4
|
GemTrade-Live2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live3
|0.00 × 2
|
TitanFX-04
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 41
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 63
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 38
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 116
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 4
|
JustForex-Demo
|0.00 × 1
|
JMFinancial2-Live
|0.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 128
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 27
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 18
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
GemTrade3-Live3
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 38
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 59
|
Exness-Real8
|0.00 × 10
|
XMGlobal-Real 3
|0.00 × 35
|
XMTrading-Real 47
|0.00 × 2
|
TTCM-Live3
|0.00 × 16
Trade with Pair CHFJPY, USDJPY and GBPAUD
Start Balance : 500 USD
Start Lot : 0.01
Start Date : 19 Mei 2025
