Dedy Syahputra

Safe Trade

Dedy Syahputra
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 29%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
223
Profit Trade:
146 (65.47%)
Loss Trade:
77 (34.53%)
Best Trade:
15.69 USD
Worst Trade:
-14.88 USD
Profitto lordo:
383.30 USD (56 979 pips)
Perdita lorda:
-240.64 USD (35 789 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (16.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.81 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
79.20%
Massimo carico di deposito:
15.57%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.01
Long Trade:
71 (31.84%)
Short Trade:
152 (68.16%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
2.63 USD
Perdita media:
-3.13 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-47.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.45 USD (5)
Crescita mensile:
5.26%
Previsione annuale:
63.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
47.45 USD (7.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.25% (47.45 USD)
Per equità:
50.56% (304.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 96
USDJPY 73
CHFJPY 54
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 56
USDJPY 46
CHFJPY 41
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 8.5K
USDJPY 6.7K
CHFJPY 5.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.69 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +16.60 USD
Massima perdita consecutiva: -47.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Trade with Pair CHFJPY, USDJPY and GBPAUD
Start Balance : 500 USD
Start Lot : 0.01
Start Date : 19 Mei 2025
Non ci sono recensioni
2025.08.20 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 12:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 09:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 05:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 21:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 17:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 04:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 06:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.14 00:48
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 03:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 20:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 12:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 09:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.