- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
262
Kârla kapanan işlemler:
180 (68.70%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (31.30%)
En iyi işlem:
67.95 USD
En kötü işlem:
-32.90 USD
Brüt kâr:
576.73 USD (301 929 pips)
Brüt zarar:
-348.94 USD (292 408 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (21.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
80.46 USD (3)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
7.97%
Maks. mevduat yükü:
76.85%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.10
Alış işlemleri:
152 (58.02%)
Satış işlemleri:
110 (41.98%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
0.87 USD
Ortalama kâr:
3.20 USD
Ortalama zarar:
-4.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-0.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.68 USD (3)
Aylık büyüme:
7.34%
Yıllık tahmin:
89.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.18 USD
Maksimum:
73.48 USD (17.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.58% (69.64 USD)
Varlığa göre:
64.38% (203.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|262
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|228
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9.5K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +67.95 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +21.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Trade with Pair XAUUSD.
Start Balance : 200 USD
Start Lot : 0.01
Start Date : 19 Mei 2025
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
114%
0
0
USD
USD
428
USD
USD
19
100%
262
68%
8%
1.65
0.87
USD
USD
64%
1:500