SinyallerBölümler
Dedy Syahputra

Gold Stoch

Dedy Syahputra
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 114%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
262
Kârla kapanan işlemler:
180 (68.70%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (31.30%)
En iyi işlem:
67.95 USD
En kötü işlem:
-32.90 USD
Brüt kâr:
576.73 USD (301 929 pips)
Brüt zarar:
-348.94 USD (292 408 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (21.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
80.46 USD (3)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
7.97%
Maks. mevduat yükü:
76.85%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.10
Alış işlemleri:
152 (58.02%)
Satış işlemleri:
110 (41.98%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
0.87 USD
Ortalama kâr:
3.20 USD
Ortalama zarar:
-4.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-0.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.68 USD (3)
Aylık büyüme:
7.34%
Yıllık tahmin:
89.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.18 USD
Maksimum:
73.48 USD (17.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.58% (69.64 USD)
Varlığa göre:
64.38% (203.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 262
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 228
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.5K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +67.95 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +21.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 daha fazla...
Trade with Pair XAUUSD.
Start Balance : 200 USD
Start Lot : 0.01
Start Date : 19 Mei 2025
İnceleme yok
2025.07.30 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 18:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 13:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 13:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.04 01:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 21:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 02:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 01:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.23 03:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.23 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.23 01:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 16:02
Share of trading days is too low
2025.05.19 16:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.18 10:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.18 10:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
