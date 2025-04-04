SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MIXED AUDCAD 8K
Luiz Felipe De Oliveira Caldas

MIXED AUDCAD 8K

Luiz Felipe De Oliveira Caldas
0 recensioni
Affidabilità
150 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2022 75%
FPMarketsLLC-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 951
Profit Trade:
5 476 (68.87%)
Loss Trade:
2 475 (31.13%)
Best Trade:
695.52 USD
Worst Trade:
-987.25 USD
Profitto lordo:
35 351.90 USD (650 535 pips)
Perdita lorda:
-29 912.22 USD (843 919 pips)
Vincite massime consecutive:
63 (27.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 395.59 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
84.72%
Massimo carico di deposito:
5.51%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.24
Long Trade:
3 774 (47.47%)
Short Trade:
4 177 (52.53%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
6.46 USD
Perdita media:
-12.09 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-306.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 311.44 USD (9)
Crescita mensile:
10.03%
Previsione annuale:
121.64%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.68 USD
Massimale:
2 427.79 USD (10.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.85% (2 427.79 USD)
Per equità:
18.66% (1 884.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2177
GBPUSD 1326
AUDCAD 919
USDCAD 393
EURUSD 365
EURCAD 362
AUDUSD 270
EURGBP 262
GBPCAD 252
EURCHF 214
GBPJPY 165
USDCHF 136
EURJPY 134
EURNZD 127
GBPCHF 120
EURAUD 108
GBPAUD 103
USDJPY 83
AUDJPY 68
AUDCHF 62
CHFJPY 55
AUDNZD 54
CADJPY 43
NZDJPY 39
GBPNZD 38
NZDCAD 22
XAGUSD 17
US30 16
BTCUSD 13
US100 6
NZDCHF 1
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.8K
GBPUSD 456
AUDCAD 3.1K
USDCAD 770
EURUSD 689
EURCAD 711
AUDUSD 802
EURGBP -83
GBPCAD 363
EURCHF -2.7K
GBPJPY 209
USDCHF 296
EURJPY 81
EURNZD 130
GBPCHF 52
EURAUD 110
GBPAUD 128
USDJPY 63
AUDJPY 20
AUDCHF -34
CHFJPY -30
AUDNZD 22
CADJPY -103
NZDJPY 27
GBPNZD -6
NZDCAD 21
XAGUSD 129
US30 -178
BTCUSD -114
US100 -1.2K
NZDCHF 1
CADCHF 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 11K
GBPUSD 23K
AUDCAD 25K
USDCAD 12K
EURUSD 7.7K
EURCAD 3.5K
AUDUSD 15K
EURGBP -28K
GBPCAD 10K
EURCHF -123K
GBPJPY -12K
USDCHF -3.2K
EURJPY -12K
EURNZD -11K
GBPCHF -204
EURAUD -1K
GBPAUD -152
USDJPY 5.1K
AUDJPY 2K
AUDCHF -2.4K
CHFJPY -10K
AUDNZD 858
CADJPY -3.3K
NZDJPY 1.4K
GBPNZD -5.1K
NZDCAD 526
XAGUSD 459
US30 -16K
BTCUSD -51K
US100 -21K
NZDCHF 50
CADCHF 47
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +695.52 USD
Worst Trade: -987 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +27.99 USD
Massima perdita consecutiva: -306.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.04.04 21:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.23% of days out of 870 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.