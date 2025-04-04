SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MIXED AUDCAD 8K
Luiz Felipe De Oliveira Caldas

MIXED AUDCAD 8K

Luiz Felipe De Oliveira Caldas
0 avis
Fiabilité
150 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2022 75%
FPMarketsLLC-Live2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 949
Bénéfice trades:
5 474 (68.86%)
Perte trades:
2 475 (31.14%)
Meilleure transaction:
695.52 USD
Pire transaction:
-987.25 USD
Bénéfice brut:
35 342.09 USD (650 326 pips)
Perte brute:
-29 912.22 USD (843 919 pips)
Gains consécutifs maximales:
63 (27.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 395.59 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
84.72%
Charge de dépôt maximale:
5.51%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
58
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.24
Longs trades:
3 773 (47.47%)
Courts trades:
4 176 (52.53%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
0.68 USD
Bénéfice moyen:
6.46 USD
Perte moyenne:
-12.09 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-306.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 311.44 USD (9)
Croissance mensuelle:
10.43%
Prévision annuelle:
127.31%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
42.68 USD
Maximal:
2 427.79 USD (10.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.85% (2 427.79 USD)
Par fonds propres:
18.66% (1 884.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2177
GBPUSD 1326
AUDCAD 919
USDCAD 393
EURUSD 365
EURCAD 361
AUDUSD 269
EURGBP 262
GBPCAD 252
EURCHF 214
GBPJPY 165
USDCHF 136
EURJPY 134
EURNZD 127
GBPCHF 120
EURAUD 108
GBPAUD 103
USDJPY 83
AUDJPY 68
AUDCHF 62
CHFJPY 55
AUDNZD 54
CADJPY 43
NZDJPY 39
GBPNZD 38
NZDCAD 22
XAGUSD 17
US30 16
BTCUSD 13
US100 6
NZDCHF 1
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.8K
GBPUSD 456
AUDCAD 3.1K
USDCAD 770
EURUSD 689
EURCAD 706
AUDUSD 798
EURGBP -83
GBPCAD 363
EURCHF -2.7K
GBPJPY 209
USDCHF 296
EURJPY 81
EURNZD 130
GBPCHF 52
EURAUD 110
GBPAUD 128
USDJPY 63
AUDJPY 20
AUDCHF -34
CHFJPY -30
AUDNZD 22
CADJPY -103
NZDJPY 27
GBPNZD -6
NZDCAD 21
XAGUSD 129
US30 -178
BTCUSD -114
US100 -1.2K
NZDCHF 1
CADCHF 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
GBPUSD 23K
AUDCAD 25K
USDCAD 12K
EURUSD 7.7K
EURCAD 3.4K
AUDUSD 15K
EURGBP -28K
GBPCAD 10K
EURCHF -123K
GBPJPY -12K
USDCHF -3.2K
EURJPY -12K
EURNZD -11K
GBPCHF -204
EURAUD -1K
GBPAUD -152
USDJPY 5.1K
AUDJPY 2K
AUDCHF -2.4K
CHFJPY -10K
AUDNZD 858
CADJPY -3.3K
NZDJPY 1.4K
GBPNZD -5.1K
NZDCAD 526
XAGUSD 459
US30 -16K
BTCUSD -51K
US100 -21K
NZDCHF 50
CADCHF 47
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +695.52 USD
Pire transaction: -987 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +27.99 USD
Perte consécutive maximale: -306.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.04.04 21:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.23% of days out of 870 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MIXED AUDCAD 8K
50 USD par mois
75%
0
0
USD
11K
USD
150
98%
7 949
68%
85%
1.18
0.68
USD
22%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.