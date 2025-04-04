SinyallerBölümler
Luiz Felipe De Oliveira Caldas

MIXED AUDCAD 8K

Luiz Felipe De Oliveira Caldas
0 inceleme
Güvenilirlik
150 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 75%
FPMarketsLLC-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 951
Kârla kapanan işlemler:
5 476 (68.87%)
Zararla kapanan işlemler:
2 475 (31.13%)
En iyi işlem:
695.52 USD
En kötü işlem:
-987.25 USD
Brüt kâr:
35 351.90 USD (650 535 pips)
Brüt zarar:
-29 912.22 USD (843 919 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (27.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 395.59 USD (10)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
84.72%
Maks. mevduat yükü:
5.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.24
Alış işlemleri:
3 774 (47.47%)
Satış işlemleri:
4 177 (52.53%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
6.46 USD
Ortalama zarar:
-12.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-306.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 311.44 USD (9)
Aylık büyüme:
9.50%
Yıllık tahmin:
115.26%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.68 USD
Maksimum:
2 427.79 USD (10.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.85% (2 427.79 USD)
Varlığa göre:
18.66% (1 884.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2177
GBPUSD 1326
AUDCAD 919
USDCAD 393
EURUSD 365
EURCAD 362
AUDUSD 270
EURGBP 262
GBPCAD 252
EURCHF 214
GBPJPY 165
USDCHF 136
EURJPY 134
EURNZD 127
GBPCHF 120
EURAUD 108
GBPAUD 103
USDJPY 83
AUDJPY 68
AUDCHF 62
CHFJPY 55
AUDNZD 54
CADJPY 43
NZDJPY 39
GBPNZD 38
NZDCAD 22
XAGUSD 17
US30 16
BTCUSD 13
US100 6
NZDCHF 1
CADCHF 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.8K
GBPUSD 456
AUDCAD 3.1K
USDCAD 770
EURUSD 689
EURCAD 711
AUDUSD 802
EURGBP -83
GBPCAD 363
EURCHF -2.7K
GBPJPY 209
USDCHF 296
EURJPY 81
EURNZD 130
GBPCHF 52
EURAUD 110
GBPAUD 128
USDJPY 63
AUDJPY 20
AUDCHF -34
CHFJPY -30
AUDNZD 22
CADJPY -103
NZDJPY 27
GBPNZD -6
NZDCAD 21
XAGUSD 129
US30 -178
BTCUSD -114
US100 -1.2K
NZDCHF 1
CADCHF 0
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
GBPUSD 23K
AUDCAD 25K
USDCAD 12K
EURUSD 7.7K
EURCAD 3.5K
AUDUSD 15K
EURGBP -28K
GBPCAD 10K
EURCHF -123K
GBPJPY -12K
USDCHF -3.2K
EURJPY -12K
EURNZD -11K
GBPCHF -204
EURAUD -1K
GBPAUD -152
USDJPY 5.1K
AUDJPY 2K
AUDCHF -2.4K
CHFJPY -10K
AUDNZD 858
CADJPY -3.3K
NZDJPY 1.4K
GBPNZD -5.1K
NZDCAD 526
XAGUSD 459
US30 -16K
BTCUSD -51K
US100 -21K
NZDCHF 50
CADCHF 47
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +695.52 USD
En kötü işlem: -987 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +27.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -306.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.04.04 21:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.23% of days out of 870 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.