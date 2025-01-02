- Crescita
Trade:
504
Profit Trade:
433 (85.91%)
Loss Trade:
71 (14.09%)
Best Trade:
39.31 USD
Worst Trade:
-28.71 USD
Profitto lordo:
637.04 USD (44 197 pips)
Perdita lorda:
-293.15 USD (27 371 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (78.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
78.87 USD (49)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
77.63%
Massimo carico di deposito:
2.92%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
11.98
Long Trade:
248 (49.21%)
Short Trade:
256 (50.79%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
1.47 USD
Perdita media:
-4.13 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-22.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.71 USD (1)
Crescita mensile:
3.32%
Previsione annuale:
41.89%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.67 USD
Massimale:
28.71 USD (2.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.84% (28.71 USD)
Per equità:
10.89% (110.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|286
|XAUUSD
|43
|EURCAD
|30
|GBPCAD
|27
|USDCAD
|26
|GBPNZD
|24
|EURGBP
|23
|EURUSD
|22
|GBPUSD
|13
|GBPAUD
|6
|AUDCHF
|2
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|302
|XAUUSD
|8
|EURCAD
|5
|GBPCAD
|2
|USDCAD
|4
|GBPNZD
|-6
|EURGBP
|1
|EURUSD
|10
|GBPUSD
|13
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|2
|USDCHF
|0
|AUDUSD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|17K
|XAUUSD
|1K
|EURCAD
|874
|GBPCAD
|407
|USDCAD
|651
|GBPNZD
|-6.2K
|EURGBP
|444
|EURUSD
|1K
|GBPUSD
|1.4K
|GBPAUD
|683
|AUDCHF
|163
|USDCHF
|42
|AUDUSD
|-19
Best Trade: +39.31 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +78.87 USD
Massima perdita consecutiva: -22.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
EGlobalTrade-Classic3
|4.62 × 26
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
The signal of this robot is configured conservatively
- Conservative 0.01 every 500USD
- Moderate 0.02 every 500USD
- Agressive 0.03 every 500USD
|Year
|Profit ($ and %)
|Drawdown ($ and %)
|2015
|$209 (41%)
|DD $55 (11%)
|2016
|$219 (43%)
|DD $182 (36%)
|2017
|$230 (46%)
|DD $69 (13%)
|2018
|$247 (49%)
|DD $208 (41%)
|2019
|$202 (40%)
|DD $115 (23%)
|2020
|$174 (34%)
|DD $100 (20%)
|2021
|$221 (44%)
|DD $133 (26%)
|2022
|$248 (49%)
|DD $100 (20%)
|2023
|$225 (45%)
|DD $109 (21%)
|2024
|$222 (44%)
|DD $169 (33%)
Get your licence and EA in DM.
