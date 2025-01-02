SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CANDLE DAY AUDCAD M15
Luiz Felipe De Oliveira Caldas

CANDLE DAY AUDCAD M15

Luiz Felipe De Oliveira Caldas
0 recensioni
Affidabilità
62 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 40%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
504
Profit Trade:
433 (85.91%)
Loss Trade:
71 (14.09%)
Best Trade:
39.31 USD
Worst Trade:
-28.71 USD
Profitto lordo:
637.04 USD (44 197 pips)
Perdita lorda:
-293.15 USD (27 371 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (78.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
78.87 USD (49)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
77.63%
Massimo carico di deposito:
2.92%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
11.98
Long Trade:
248 (49.21%)
Short Trade:
256 (50.79%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
1.47 USD
Perdita media:
-4.13 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-22.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.71 USD (1)
Crescita mensile:
3.32%
Previsione annuale:
41.89%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.67 USD
Massimale:
28.71 USD (2.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.84% (28.71 USD)
Per equità:
10.89% (110.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 286
XAUUSD 43
EURCAD 30
GBPCAD 27
USDCAD 26
GBPNZD 24
EURGBP 23
EURUSD 22
GBPUSD 13
GBPAUD 6
AUDCHF 2
USDCHF 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 302
XAUUSD 8
EURCAD 5
GBPCAD 2
USDCAD 4
GBPNZD -6
EURGBP 1
EURUSD 10
GBPUSD 13
GBPAUD 4
AUDCHF 2
USDCHF 0
AUDUSD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 17K
XAUUSD 1K
EURCAD 874
GBPCAD 407
USDCAD 651
GBPNZD -6.2K
EURGBP 444
EURUSD 1K
GBPUSD 1.4K
GBPAUD 683
AUDCHF 163
USDCHF 42
AUDUSD -19
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.31 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +78.87 USD
Massima perdita consecutiva: -22.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
EGlobalTrade-Classic3
4.62 × 26
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
The signal of this robot is configured conservatively

  • Conservative 0.01 every 500USD

  • Moderate 0.02 every 500USD

  • Agressive 0.03 every 500USD

Year Profit ($ and %) Drawdown ($ and %)
2015 $209 (41%) DD $55 (11%)
2016 $219 (43%) DD $182 (36%)
2017 $230 (46%) DD $69 (13%)
2018 $247 (49%) DD $208 (41%)
2019 $202 (40%) DD $115 (23%)
2020 $174 (34%) DD $100 (20%)
2021 $221 (44%) DD $133 (26%)
2022 $248 (49%) DD $100 (20%)
2023 $225 (45%) DD $109 (21%)
2024 $222 (44%) DD $169 (33%)


Get your licence and EA in DM.













Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CANDLE DAY AUDCAD M15
30USD al mese
40%
0
0
USD
1K
USD
62
98%
504
85%
78%
2.17
0.68
USD
11%
1:500
Copia

