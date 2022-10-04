- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 225
Profit Trade:
1 575 (70.78%)
Loss Trade:
650 (29.21%)
Best Trade:
18 001.65 USD
Worst Trade:
-9 026.50 USD
Profitto lordo:
1 598 057.65 USD (984 717 pips)
Perdita lorda:
-749 057.21 USD (255 859 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (28 605.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
77 143.91 USD (48)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
80.66%
Massimo carico di deposito:
20.84%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
12.23
Long Trade:
1 209 (54.34%)
Short Trade:
1 016 (45.66%)
Fattore di profitto:
2.13
Profitto previsto:
381.57 USD
Profitto medio:
1 014.64 USD
Perdita media:
-1 152.40 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-22 363.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33 209.26 USD (7)
Crescita mensile:
1.33%
Previsione annuale:
17.89%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
69 442.67 USD (15.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.54% (69 442.67 USD)
Per equità:
19.01% (126 595.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD.vip
|234
|EURUSD.vip
|220
|AUDCAD.vip
|189
|AUDNZD.vip
|180
|NZDCAD.vip
|180
|EURGBP.vip
|90
|GBPJPY.PRO
|77
|XAUUSD.PRO
|61
|EURUSD.PRO
|58
|GBPJPY.vp
|50
|EURAUD.vp
|50
|GBPAUD.PRO
|49
|EURCHF.vip
|49
|AUDUSD.PRO
|42
|EURJPY.vp
|41
|GBPCHF.vp
|41
|GBPNZD.PRO
|39
|GBPCAD.PRO
|38
|GBPUSD.PRO
|36
|EURGBP.PRO
|32
|GBPAUD.vp
|31
|NZDCAD.PRO
|29
|CHFJPY.vp
|25
|EURGBP.vp
|25
|EURCHF.vp
|24
|AUDCHF.vp
|23
|AUDJPY.vp
|19
|EURJPY.PRO
|18
|EURCAD.PRO
|17
|USDCAD.PRO
|16
|NZDUSD.PRO
|15
|CADCHF.PRO
|15
|AUDNZD.PRO
|15
|EURCHF.PRO
|14
|GBPCAD.vp
|12
|GBPUSD.vp
|11
|EURUSD.vp
|11
|USDJPY.vp
|11
|GBPCHF.PRO
|11
|USDCHF.PRO
|11
|EURAUD.PRO
|11
|EURNZD.PRO
|9
|XAUUSD.vp
|8
|USDCAD.vp
|8
|USDJPY.PRO
|8
|AUDCHF.PRO
|8
|CHFJPY.PRO
|7
|AUDCAD.PRO
|6
|BTCUSD
|6
|NZDJPY.PRO
|5
|AUDJPY.PRO
|4
|USDCAD.vip
|4
|GBPNZD.vp
|3
|EURCAD.vp
|3
|CADCHF.vp
|3
|CADJPY.PRO
|3
|AUDNZD.vp
|2
|AUDCAD.vp
|2
|NZDCAD.vp
|2
|GBPJPY
|2
|EURJPY
|2
|NZDCHF.PRO
|2
|USDSGD.vp
|1
|AUDUSD.vp
|1
|EURNZD.vp
|1
|NZDJPY.vp
|1
|NZDUSD.vp
|1
|EURCHF
|1
|XAUUSD
|1
|OILUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD.vip
|73K
|EURUSD.vip
|89K
|AUDCAD.vip
|40K
|AUDNZD.vip
|39K
|NZDCAD.vip
|44K
|EURGBP.vip
|47K
|GBPJPY.PRO
|-74K
|XAUUSD.PRO
|-571
|EURUSD.PRO
|64K
|GBPJPY.vp
|43K
|EURAUD.vp
|70K
|GBPAUD.PRO
|-15K
|EURCHF.vip
|64K
|AUDUSD.PRO
|36K
|EURJPY.vp
|39K
|GBPCHF.vp
|36K
|GBPNZD.PRO
|-5.3K
|GBPCAD.PRO
|-458
|GBPUSD.PRO
|-2.1K
|EURGBP.PRO
|30K
|GBPAUD.vp
|25K
|NZDCAD.PRO
|28K
|CHFJPY.vp
|9.9K
|EURGBP.vp
|-3.2K
|EURCHF.vp
|3.4K
|AUDCHF.vp
|13K
|AUDJPY.vp
|6.4K
|EURJPY.PRO
|8.4K
|EURCAD.PRO
|-9.4K
|USDCAD.PRO
|-4.9K
|NZDUSD.PRO
|-9.4K
|CADCHF.PRO
|-893
|AUDNZD.PRO
|5.2K
|EURCHF.PRO
|5.1K
|GBPCAD.vp
|12K
|GBPUSD.vp
|7.7K
|EURUSD.vp
|23K
|USDJPY.vp
|-6.6K
|GBPCHF.PRO
|4.1K
|USDCHF.PRO
|-4.8K
|EURAUD.PRO
|5.5K
|EURNZD.PRO
|6.8K
|XAUUSD.vp
|25K
|USDCAD.vp
|13K
|USDJPY.PRO
|-4.6K
|AUDCHF.PRO
|-50
|CHFJPY.PRO
|529
|AUDCAD.PRO
|9.9K
|BTCUSD
|13K
|NZDJPY.PRO
|1K
|AUDJPY.PRO
|3.2K
|USDCAD.vip
|935
|GBPNZD.vp
|17K
|EURCAD.vp
|10K
|CADCHF.vp
|3.7K
|CADJPY.PRO
|6.9K
|AUDNZD.vp
|-6.8K
|AUDCAD.vp
|-2K
|NZDCAD.vp
|2.8K
|GBPJPY
|1.7K
|EURJPY
|636
|NZDCHF.PRO
|8.4K
|USDSGD.vp
|2.1K
|AUDUSD.vp
|846
|EURNZD.vp
|-3.5K
|NZDJPY.vp
|1.1K
|NZDUSD.vp
|2.5K
|EURCHF
|-11
|XAUUSD
|0
|OILUSD
|-41
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD.vip
|41K
|EURUSD.vip
|13K
|AUDCAD.vip
|33K
|AUDNZD.vip
|24K
|NZDCAD.vip
|27K
|EURGBP.vip
|20K
|GBPJPY.PRO
|-16K
|XAUUSD.PRO
|1.5K
|EURUSD.PRO
|24K
|GBPJPY.vp
|7.4K
|EURAUD.vp
|12K
|GBPAUD.PRO
|-7.4K
|EURCHF.vip
|19K
|AUDUSD.PRO
|11K
|EURJPY.vp
|5.5K
|GBPCHF.vp
|4.7K
|GBPNZD.PRO
|-888
|GBPCAD.PRO
|1.7K
|GBPUSD.PRO
|-101
|EURGBP.PRO
|15K
|GBPAUD.vp
|4.1K
|NZDCAD.PRO
|15K
|CHFJPY.vp
|1.5K
|EURGBP.vp
|3
|EURCHF.vp
|961
|AUDCHF.vp
|1.6K
|AUDJPY.vp
|1.1K
|EURJPY.PRO
|1.9K
|EURCAD.PRO
|-2.1K
|USDCAD.PRO
|-497
|NZDUSD.PRO
|-1.5K
|CADCHF.PRO
|-66
|AUDNZD.PRO
|2.8K
|EURCHF.PRO
|3.8K
|GBPCAD.vp
|2.2K
|GBPUSD.vp
|1.4K
|EURUSD.vp
|2.6K
|USDJPY.vp
|-256
|GBPCHF.PRO
|891
|USDCHF.PRO
|-1.3K
|EURAUD.PRO
|1.6K
|EURNZD.PRO
|2.2K
|XAUUSD.vp
|3.9K
|USDCAD.vp
|2.2K
|USDJPY.PRO
|-1K
|AUDCHF.PRO
|-4
|CHFJPY.PRO
|-275
|AUDCAD.PRO
|3K
|BTCUSD
|445K
|NZDJPY.PRO
|-135
|AUDJPY.PRO
|839
|USDCAD.vip
|1K
|GBPNZD.vp
|-2.1K
|EURCAD.vp
|1.5K
|CADCHF.vp
|446
|CADJPY.PRO
|1.7K
|AUDNZD.vp
|-871
|AUDCAD.vp
|-242
|NZDCAD.vp
|389
|GBPJPY
|405
|EURJPY
|158
|NZDCHF.PRO
|855
|USDSGD.vp
|369
|AUDUSD.vp
|100
|EURNZD.vp
|-652
|NZDJPY.vp
|138
|NZDUSD.vp
|273
|EURCHF
|2
|XAUUSD
|-35
|OILUSD
|-15
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18 001.65 USD
Worst Trade: -9 027 USD
Vincite massime consecutive: 48
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +28 605.15 USD
Massima perdita consecutiva: -22 363.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OxSecurities-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
499USD al mese
871%
1
0
USD
USD
968K
USD
USD
385
82%
2 225
70%
81%
2.13
381.57
USD
USD
19%
1:100