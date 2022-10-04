SegnaliSezioni
Ali Syed Arsalan

Persistent Equity

Ali Syed Arsalan
0 recensioni
Affidabilità
385 settimane
1 / 0 USD
Copia per 499 USD al mese
crescita dal 2018 871%
OxSecurities-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 225
Profit Trade:
1 575 (70.78%)
Loss Trade:
650 (29.21%)
Best Trade:
18 001.65 USD
Worst Trade:
-9 026.50 USD
Profitto lordo:
1 598 057.65 USD (984 717 pips)
Perdita lorda:
-749 057.21 USD (255 859 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (28 605.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
77 143.91 USD (48)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
80.66%
Massimo carico di deposito:
20.84%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
12.23
Long Trade:
1 209 (54.34%)
Short Trade:
1 016 (45.66%)
Fattore di profitto:
2.13
Profitto previsto:
381.57 USD
Profitto medio:
1 014.64 USD
Perdita media:
-1 152.40 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-22 363.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33 209.26 USD (7)
Crescita mensile:
1.33%
Previsione annuale:
17.89%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
69 442.67 USD (15.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.54% (69 442.67 USD)
Per equità:
19.01% (126 595.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD.vip 234
EURUSD.vip 220
AUDCAD.vip 189
AUDNZD.vip 180
NZDCAD.vip 180
EURGBP.vip 90
GBPJPY.PRO 77
XAUUSD.PRO 61
EURUSD.PRO 58
GBPJPY.vp 50
EURAUD.vp 50
GBPAUD.PRO 49
EURCHF.vip 49
AUDUSD.PRO 42
EURJPY.vp 41
GBPCHF.vp 41
GBPNZD.PRO 39
GBPCAD.PRO 38
GBPUSD.PRO 36
EURGBP.PRO 32
GBPAUD.vp 31
NZDCAD.PRO 29
CHFJPY.vp 25
EURGBP.vp 25
EURCHF.vp 24
AUDCHF.vp 23
AUDJPY.vp 19
EURJPY.PRO 18
EURCAD.PRO 17
USDCAD.PRO 16
NZDUSD.PRO 15
CADCHF.PRO 15
AUDNZD.PRO 15
EURCHF.PRO 14
GBPCAD.vp 12
GBPUSD.vp 11
EURUSD.vp 11
USDJPY.vp 11
GBPCHF.PRO 11
USDCHF.PRO 11
EURAUD.PRO 11
EURNZD.PRO 9
XAUUSD.vp 8
USDCAD.vp 8
USDJPY.PRO 8
AUDCHF.PRO 8
CHFJPY.PRO 7
AUDCAD.PRO 6
BTCUSD 6
NZDJPY.PRO 5
AUDJPY.PRO 4
USDCAD.vip 4
GBPNZD.vp 3
EURCAD.vp 3
CADCHF.vp 3
CADJPY.PRO 3
AUDNZD.vp 2
AUDCAD.vp 2
NZDCAD.vp 2
GBPJPY 2
EURJPY 2
NZDCHF.PRO 2
USDSGD.vp 1
AUDUSD.vp 1
EURNZD.vp 1
NZDJPY.vp 1
NZDUSD.vp 1
EURCHF 1
XAUUSD 1
OILUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD.vip 73K
EURUSD.vip 89K
AUDCAD.vip 40K
AUDNZD.vip 39K
NZDCAD.vip 44K
EURGBP.vip 47K
GBPJPY.PRO -74K
XAUUSD.PRO -571
EURUSD.PRO 64K
GBPJPY.vp 43K
EURAUD.vp 70K
GBPAUD.PRO -15K
EURCHF.vip 64K
AUDUSD.PRO 36K
EURJPY.vp 39K
GBPCHF.vp 36K
GBPNZD.PRO -5.3K
GBPCAD.PRO -458
GBPUSD.PRO -2.1K
EURGBP.PRO 30K
GBPAUD.vp 25K
NZDCAD.PRO 28K
CHFJPY.vp 9.9K
EURGBP.vp -3.2K
EURCHF.vp 3.4K
AUDCHF.vp 13K
AUDJPY.vp 6.4K
EURJPY.PRO 8.4K
EURCAD.PRO -9.4K
USDCAD.PRO -4.9K
NZDUSD.PRO -9.4K
CADCHF.PRO -893
AUDNZD.PRO 5.2K
EURCHF.PRO 5.1K
GBPCAD.vp 12K
GBPUSD.vp 7.7K
EURUSD.vp 23K
USDJPY.vp -6.6K
GBPCHF.PRO 4.1K
USDCHF.PRO -4.8K
EURAUD.PRO 5.5K
EURNZD.PRO 6.8K
XAUUSD.vp 25K
USDCAD.vp 13K
USDJPY.PRO -4.6K
AUDCHF.PRO -50
CHFJPY.PRO 529
AUDCAD.PRO 9.9K
BTCUSD 13K
NZDJPY.PRO 1K
AUDJPY.PRO 3.2K
USDCAD.vip 935
GBPNZD.vp 17K
EURCAD.vp 10K
CADCHF.vp 3.7K
CADJPY.PRO 6.9K
AUDNZD.vp -6.8K
AUDCAD.vp -2K
NZDCAD.vp 2.8K
GBPJPY 1.7K
EURJPY 636
NZDCHF.PRO 8.4K
USDSGD.vp 2.1K
AUDUSD.vp 846
EURNZD.vp -3.5K
NZDJPY.vp 1.1K
NZDUSD.vp 2.5K
EURCHF -11
XAUUSD 0
OILUSD -41
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD.vip 41K
EURUSD.vip 13K
AUDCAD.vip 33K
AUDNZD.vip 24K
NZDCAD.vip 27K
EURGBP.vip 20K
GBPJPY.PRO -16K
XAUUSD.PRO 1.5K
EURUSD.PRO 24K
GBPJPY.vp 7.4K
EURAUD.vp 12K
GBPAUD.PRO -7.4K
EURCHF.vip 19K
AUDUSD.PRO 11K
EURJPY.vp 5.5K
GBPCHF.vp 4.7K
GBPNZD.PRO -888
GBPCAD.PRO 1.7K
GBPUSD.PRO -101
EURGBP.PRO 15K
GBPAUD.vp 4.1K
NZDCAD.PRO 15K
CHFJPY.vp 1.5K
EURGBP.vp 3
EURCHF.vp 961
AUDCHF.vp 1.6K
AUDJPY.vp 1.1K
EURJPY.PRO 1.9K
EURCAD.PRO -2.1K
USDCAD.PRO -497
NZDUSD.PRO -1.5K
CADCHF.PRO -66
AUDNZD.PRO 2.8K
EURCHF.PRO 3.8K
GBPCAD.vp 2.2K
GBPUSD.vp 1.4K
EURUSD.vp 2.6K
USDJPY.vp -256
GBPCHF.PRO 891
USDCHF.PRO -1.3K
EURAUD.PRO 1.6K
EURNZD.PRO 2.2K
XAUUSD.vp 3.9K
USDCAD.vp 2.2K
USDJPY.PRO -1K
AUDCHF.PRO -4
CHFJPY.PRO -275
AUDCAD.PRO 3K
BTCUSD 445K
NZDJPY.PRO -135
AUDJPY.PRO 839
USDCAD.vip 1K
GBPNZD.vp -2.1K
EURCAD.vp 1.5K
CADCHF.vp 446
CADJPY.PRO 1.7K
AUDNZD.vp -871
AUDCAD.vp -242
NZDCAD.vp 389
GBPJPY 405
EURJPY 158
NZDCHF.PRO 855
USDSGD.vp 369
AUDUSD.vp 100
EURNZD.vp -652
NZDJPY.vp 138
NZDUSD.vp 273
EURCHF 2
XAUUSD -35
OILUSD -15
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18 001.65 USD
Worst Trade: -9 027 USD
Vincite massime consecutive: 48
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +28 605.15 USD
Massima perdita consecutiva: -22 363.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OxSecurities-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
