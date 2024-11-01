SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Darwinex VF Caput
Nguyen Viet Hai

Darwinex VF Caput

Nguyen Viet Hai
0 recensioni
Affidabilità
51 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 4%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 119
Profit Trade:
3 295 (79.99%)
Loss Trade:
824 (20.00%)
Best Trade:
346.83 USD
Worst Trade:
-103.87 USD
Profitto lordo:
7 525.08 USD (418 989 pips)
Perdita lorda:
-3 998.91 USD (299 873 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (30.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
346.83 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
91.61%
Massimo carico di deposito:
7.41%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
14.08
Long Trade:
2 038 (49.48%)
Short Trade:
2 081 (50.52%)
Fattore di profitto:
1.88
Profitto previsto:
0.86 USD
Profitto medio:
2.28 USD
Perdita media:
-4.85 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-135.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-250.39 USD (5)
Crescita mensile:
0.10%
Previsione annuale:
1.34%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 USD
Massimale:
250.39 USD (0.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.25% (251.14 USD)
Per equità:
3.23% (3 277.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1587
NZDCAD 608
USDCAD 515
AUDCAD 323
AUDUSD 321
AUDCHF 249
EURGBP 172
CADCHF 164
AUDNZD 129
USDJPY 36
EURCHF 8
NZDCHF 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.3K
NZDCAD 188
USDCAD 440
AUDCAD 285
AUDUSD 423
AUDCHF 192
EURGBP 201
CADCHF 133
AUDNZD 155
USDJPY 184
EURCHF 26
NZDCHF -6
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 4.3K
NZDCAD 14K
USDCAD 19K
AUDCAD 19K
AUDUSD 26K
AUDCHF 2.3K
EURGBP 741
CADCHF 5.9K
AUDNZD 13K
USDJPY 15K
EURCHF 2.2K
NZDCHF -1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +346.83 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +30.53 USD
Massima perdita consecutiva: -135.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.24 × 4207
VantageFXInternational-Live
0.67 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.97 × 392
Ava-Real 1-MT5
1.25 × 4
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.33 × 3
TickmillUK-Live
1.50 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.13 × 8
AdmiralMarkets-Live
3.19 × 251
KuberaCapitalMarkets-Server
3.50 × 14
XMGlobal-MT5 2
3.83 × 12
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
4.33 × 3
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
BCS5-Real
4.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
5.25 × 4
XMGlobal-MT5 4
5.35 × 908
FXOpen-MT5
5.60 × 5
RoboForex-Pro
5.63 × 225
4 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
win
Non ci sono recensioni
2025.04.18 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 00:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.03 00:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.02 11:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.02 04:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 07:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.13 11:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.01 19:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.01 19:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.01 18:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.11.01 18:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.01 18:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Darwinex VF Caput
30USD al mese
4%
0
0
USD
104K
USD
51
98%
4 119
79%
92%
1.88
0.86
USD
3%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.