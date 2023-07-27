- Crescita
Trade:
11 347
Profit Trade:
9 142 (80.56%)
Loss Trade:
2 205 (19.43%)
Best Trade:
830.77 USD
Worst Trade:
-346.45 USD
Profitto lordo:
25 698.03 USD (1 132 315 pips)
Perdita lorda:
-20 714.18 USD (1 017 084 pips)
Vincite massime consecutive:
69 (95.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
855.40 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
97.29%
Massimo carico di deposito:
33.58%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.72
Long Trade:
5 664 (49.92%)
Short Trade:
5 683 (50.08%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.44 USD
Profitto medio:
2.81 USD
Perdita media:
-9.39 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-100.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 007.65 USD (9)
Crescita mensile:
0.25%
Previsione annuale:
3.13%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
2 889.96 USD (5.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.67% (2 888.00 USD)
Per equità:
4.65% (2 253.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3163
|NZDCAD
|1824
|AUDUSD
|1299
|USDCAD
|1272
|AUDCAD
|1136
|AUDCHF
|961
|EURGBP
|872
|GBPUSD
|547
|CADCHF
|146
|AUDNZD
|127
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|2K
|NZDCAD
|48
|AUDUSD
|403
|USDCAD
|-59
|AUDCAD
|1.8K
|AUDCHF
|-1.2K
|EURGBP
|791
|GBPUSD
|945
|CADCHF
|78
|AUDNZD
|164
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|27K
|NZDCAD
|680
|AUDUSD
|12K
|USDCAD
|22K
|AUDCAD
|35K
|AUDCHF
|-20K
|EURGBP
|17K
|GBPUSD
|-2K
|CADCHF
|6.3K
|AUDNZD
|16K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +830.77 USD
Worst Trade: -346 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +95.29 USD
Massima perdita consecutiva: -100.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.09 × 280
|
RoboForex-ECN
|2.11 × 178
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
Earnex-Trade
|4.38 × 240
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Tickmill-Live
|5.13 × 71
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.85 × 274
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
AdmiralsGroup-Live
|6.00 × 2
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 113
|
Ava-Real 1-MT5
|8.77 × 230
|
ExclusiveMarkets-Live
|9.29 × 45
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
win
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
51K
USD
USD
119
99%
11 347
80%
97%
1.24
0.44
USD
USD
6%
1:30