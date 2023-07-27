SegnaliSezioni
Nguyen Viet Hai

VF Caput Mix

Nguyen Viet Hai
0 recensioni
Affidabilità
119 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 10%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11 347
Profit Trade:
9 142 (80.56%)
Loss Trade:
2 205 (19.43%)
Best Trade:
830.77 USD
Worst Trade:
-346.45 USD
Profitto lordo:
25 698.03 USD (1 132 315 pips)
Perdita lorda:
-20 714.18 USD (1 017 084 pips)
Vincite massime consecutive:
69 (95.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
855.40 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
97.29%
Massimo carico di deposito:
33.58%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.72
Long Trade:
5 664 (49.92%)
Short Trade:
5 683 (50.08%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.44 USD
Profitto medio:
2.81 USD
Perdita media:
-9.39 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-100.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 007.65 USD (9)
Crescita mensile:
0.25%
Previsione annuale:
3.13%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
2 889.96 USD (5.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.67% (2 888.00 USD)
Per equità:
4.65% (2 253.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 3163
NZDCAD 1824
AUDUSD 1299
USDCAD 1272
AUDCAD 1136
AUDCHF 961
EURGBP 872
GBPUSD 547
CADCHF 146
AUDNZD 127
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2K
NZDCAD 48
AUDUSD 403
USDCAD -59
AUDCAD 1.8K
AUDCHF -1.2K
EURGBP 791
GBPUSD 945
CADCHF 78
AUDNZD 164
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 27K
NZDCAD 680
AUDUSD 12K
USDCAD 22K
AUDCAD 35K
AUDCHF -20K
EURGBP 17K
GBPUSD -2K
CADCHF 6.3K
AUDNZD 16K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +830.77 USD
Worst Trade: -346 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +95.29 USD
Massima perdita consecutiva: -100.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
RoboForex-ECN
2.11 × 178
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Earnex-Trade
4.38 × 240
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
KuberaCapitalMarkets-Server
5.85 × 274
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
AdmiralsGroup-Live
6.00 × 2
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
Ava-Real 1-MT5
8.77 × 230
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
win
Non ci sono recensioni
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.04 17:52
No swaps are charged on the signal account
2025.04.18 05:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 14:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.13 21:53
80% of growth achieved within 33 days. This comprises 4.98% of days out of 663 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 05:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 06:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.14 07:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.09 15:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.10 12:37
No swaps are charged
2025.01.10 12:37
No swaps are charged
2024.12.26 04:14
No swaps are charged on the signal account
2024.08.29 11:52
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.84% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.23 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.25 12:07
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 3% of days out of 400 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
VF Caput Mix
30USD al mese
10%
0
0
USD
51K
USD
119
99%
11 347
80%
97%
1.24
0.44
USD
6%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.