Yeuk Kai Lo

VT1A

Yeuk Kai Lo
0 recensioni
Affidabilità
47 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 22%
VantageFX-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
799
Profit Trade:
513 (64.20%)
Loss Trade:
286 (35.79%)
Best Trade:
360.39 USD
Worst Trade:
-234.97 USD
Profitto lordo:
7 215.51 USD (156 891 pips)
Perdita lorda:
-4 360.69 USD (228 335 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (109.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
373.54 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
98.13%
Massimo carico di deposito:
3.96%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
15 giorni
Fattore di recupero:
6.61
Long Trade:
456 (57.07%)
Short Trade:
343 (42.93%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
3.57 USD
Profitto medio:
14.07 USD
Perdita media:
-15.25 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-324.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-341.82 USD (3)
Crescita mensile:
1.38%
Previsione annuale:
18.09%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
431.73 USD (3.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.74% (431.73 USD)
Per equità:
19.17% (2 349.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD+ 514
EURGBP+ 164
AUDCAD+ 52
USDCAD+ 37
EURCHF+ 16
CADCHF+ 16
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD+ 1.9K
EURGBP+ 539
AUDCAD+ 225
USDCAD+ 67
EURCHF+ 62
CADCHF+ 44
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD+ -76K
EURGBP+ -2.4K
AUDCAD+ 4.8K
USDCAD+ 4.6K
EURCHF+ -1.9K
CADCHF+ 99
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +360.39 USD
Worst Trade: -235 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +109.57 USD
Massima perdita consecutiva: -324.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageFX-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.07.01 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 06:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.16 14:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.30 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 20:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.22 11:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.13 14:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.08 11:03
Share of trading days is too low
2024.11.08 11:03
Share of days for 80% of trades is too low
2024.11.08 09:50
Share of trading days is too low
2024.11.08 09:50
Share of days for 80% of trades is too low
2024.11.07 12:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.07 12:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.05 11:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.11.05 11:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.05 11:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
