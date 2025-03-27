- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 998
Profit Trade:
2 341 (78.08%)
Loss Trade:
657 (21.91%)
Best Trade:
2 036.12 EUR
Worst Trade:
-7 458.53 EUR
Profitto lordo:
14 151.74 EUR (365 897 pips)
Perdita lorda:
-31 571.18 EUR (295 904 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (261.71 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 066.20 EUR (16)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
77.44%
Massimo carico di deposito:
95.14%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.72
Long Trade:
1 509 (50.33%)
Short Trade:
1 489 (49.67%)
Fattore di profitto:
0.45
Profitto previsto:
-5.81 EUR
Profitto medio:
6.05 EUR
Perdita media:
-48.05 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-23 519.44 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-23 519.44 EUR (14)
Crescita mensile:
1.20%
Previsione annuale:
14.57%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17 812.65 EUR
Massimale:
24 212.48 EUR (52.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.25% (24 278.33 EUR)
Per equità:
50.19% (23 089.58 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2944
|XAUUSD
|48
|#BTCUSD
|3
|#NAS100
|3
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-20K
|XAUUSD
|349
|#BTCUSD
|55
|#NAS100
|38
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-12K
|XAUUSD
|77K
|#BTCUSD
|1.1K
|#NAS100
|3.9K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 036.12 EUR
Worst Trade: -7 459 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +261.71 EUR
Massima perdita consecutiva: -23 519.44 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SwissquoteCapitalMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
EURUSD expert advisor
