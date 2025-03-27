SegnaliSezioni
Christos Charilaou

ESP Swissquote

Christos Charilaou
0 recensioni
27 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -44%
SwissquoteCapitalMarkets-Server
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 998
Profit Trade:
2 341 (78.08%)
Loss Trade:
657 (21.91%)
Best Trade:
2 036.12 EUR
Worst Trade:
-7 458.53 EUR
Profitto lordo:
14 151.74 EUR (365 897 pips)
Perdita lorda:
-31 571.18 EUR (295 904 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (261.71 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 066.20 EUR (16)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
77.44%
Massimo carico di deposito:
95.14%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.72
Long Trade:
1 509 (50.33%)
Short Trade:
1 489 (49.67%)
Fattore di profitto:
0.45
Profitto previsto:
-5.81 EUR
Profitto medio:
6.05 EUR
Perdita media:
-48.05 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-23 519.44 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-23 519.44 EUR (14)
Crescita mensile:
1.20%
Previsione annuale:
14.57%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17 812.65 EUR
Massimale:
24 212.48 EUR (52.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.25% (24 278.33 EUR)
Per equità:
50.19% (23 089.58 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2944
XAUUSD 48
#BTCUSD 3
#NAS100 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -20K
XAUUSD 349
#BTCUSD 55
#NAS100 38
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -12K
XAUUSD 77K
#BTCUSD 1.1K
#NAS100 3.9K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 036.12 EUR
Worst Trade: -7 459 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +261.71 EUR
Massima perdita consecutiva: -23 519.44 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SwissquoteCapitalMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EURUSD expert advisor
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 11:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 12:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 14:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 13:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 13:45
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:400
2025.06.06 15:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.31 13:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.31 11:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 20:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.28 13:55
Share of trading days is too low
2025.03.28 13:55
Share of days for 80% of trades is too low
