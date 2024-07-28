SegnaliSezioni
TradesHood Fx2 Hedg

Vadim Shumanskiy
0 recensioni
Affidabilità
63 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 115%
FxPro-MT5
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
259
Profit Trade:
211 (81.46%)
Loss Trade:
48 (18.53%)
Best Trade:
599.09 USD
Worst Trade:
-275.86 USD
Profitto lordo:
11 042.05 USD (739 784 pips)
Perdita lorda:
-1 937.95 USD (55 350 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (1 350.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 303.92 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
138.39%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
39 giorni
Fattore di recupero:
13.97
Long Trade:
129 (49.81%)
Short Trade:
130 (50.19%)
Fattore di profitto:
5.70
Profitto previsto:
35.15 USD
Profitto medio:
52.33 USD
Perdita media:
-40.37 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-589.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-651.74 USD (4)
Crescita mensile:
0.59%
Previsione annuale:
7.95%
Algo trading:
14%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
651.74 USD (4.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.47% (589.58 USD)
Per equità:
72.77% (11 811.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 30
GBPAUD 28
GBPUSD 27
AUDUSD 20
NZDUSD 20
AUDNZD 14
USDJPY 14
USDCAD 13
GBPNZD 11
EURNZD 10
USDSEK 10
EURCAD 9
EURAUD 8
NZDCAD 8
USDCHF 8
AUDCAD 7
GOLD 7
AAPL.O 5
CADCHF 4
MSTR.O 4
MSFT.O 1
TSLA.O 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.9K
GBPAUD 241
GBPUSD 1.8K
AUDUSD 375
NZDUSD 544
AUDNZD 201
USDJPY 257
USDCAD 322
GBPNZD 80
EURNZD 346
USDSEK 1.3K
EURCAD 258
EURAUD 85
NZDCAD 228
USDCHF 594
AUDCAD 172
GOLD 96
AAPL.O 38
CADCHF 90
MSTR.O 275
MSFT.O -6
TSLA.O -15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 61K
GBPAUD 37K
GBPUSD 52K
AUDUSD 14K
NZDUSD 18K
AUDNZD 14K
USDJPY 14K
USDCAD 15K
GBPNZD 12K
EURNZD 18K
USDSEK 364K
EURCAD 10K
EURAUD 3.4K
NZDCAD 10K
USDCHF 19K
AUDCAD 7.4K
GOLD 4.7K
AAPL.O 907
CADCHF 1.6K
MSTR.O 9.3K
MSFT.O -118
TSLA.O -299
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +599.09 USD
Worst Trade: -276 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 350.64 USD
Massima perdita consecutiva: -589.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 4
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 34
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 33
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 42
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 36
Exness-MT5Real8
0.00 × 359
RoboForex-ECN
0.00 × 209
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
ICMarkets-MT5
0.05 × 64
FxPro-MT5 Live02
0.08 × 49
FxPro-MT5 Live03
0.13 × 145
FOREX.comCA-Live 532
0.16 × 173
GoMarkets-Live
0.25 × 63
XMTrading-MT5 3
0.31 × 193
Alpari-MT5
0.31 × 89
Coinexx-Live
0.37 × 86
Ava-Real 1-MT5
0.39 × 93
Non ci sono recensioni
2025.09.25 20:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 04:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 16:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 09:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 03:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 00:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 22:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
