Trade:
259
Profit Trade:
211 (81.46%)
Loss Trade:
48 (18.53%)
Best Trade:
599.09 USD
Worst Trade:
-275.86 USD
Profitto lordo:
11 042.05 USD (739 784 pips)
Perdita lorda:
-1 937.95 USD (55 350 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (1 350.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 303.92 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
138.39%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
39 giorni
Fattore di recupero:
13.97
Long Trade:
129 (49.81%)
Short Trade:
130 (50.19%)
Fattore di profitto:
5.70
Profitto previsto:
35.15 USD
Profitto medio:
52.33 USD
Perdita media:
-40.37 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-589.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-651.74 USD (4)
Crescita mensile:
0.59%
Previsione annuale:
7.95%
Algo trading:
14%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
651.74 USD (4.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.47% (589.58 USD)
Per equità:
72.77% (11 811.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|30
|GBPAUD
|28
|GBPUSD
|27
|AUDUSD
|20
|NZDUSD
|20
|AUDNZD
|14
|USDJPY
|14
|USDCAD
|13
|GBPNZD
|11
|EURNZD
|10
|USDSEK
|10
|EURCAD
|9
|EURAUD
|8
|NZDCAD
|8
|USDCHF
|8
|AUDCAD
|7
|GOLD
|7
|AAPL.O
|5
|CADCHF
|4
|MSTR.O
|4
|MSFT.O
|1
|TSLA.O
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.9K
|GBPAUD
|241
|GBPUSD
|1.8K
|AUDUSD
|375
|NZDUSD
|544
|AUDNZD
|201
|USDJPY
|257
|USDCAD
|322
|GBPNZD
|80
|EURNZD
|346
|USDSEK
|1.3K
|EURCAD
|258
|EURAUD
|85
|NZDCAD
|228
|USDCHF
|594
|AUDCAD
|172
|GOLD
|96
|AAPL.O
|38
|CADCHF
|90
|MSTR.O
|275
|MSFT.O
|-6
|TSLA.O
|-15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|61K
|GBPAUD
|37K
|GBPUSD
|52K
|AUDUSD
|14K
|NZDUSD
|18K
|AUDNZD
|14K
|USDJPY
|14K
|USDCAD
|15K
|GBPNZD
|12K
|EURNZD
|18K
|USDSEK
|364K
|EURCAD
|10K
|EURAUD
|3.4K
|NZDCAD
|10K
|USDCHF
|19K
|AUDCAD
|7.4K
|GOLD
|4.7K
|AAPL.O
|907
|CADCHF
|1.6K
|MSTR.O
|9.3K
|MSFT.O
|-118
|TSLA.O
|-299
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +599.09 USD
Worst Trade: -276 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 350.64 USD
Massima perdita consecutiva: -589.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 4
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 6
|
Axiory-Live
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 33
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 42
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 36
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 359
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 209
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
|
ICMarkets-MT5
|0.05 × 64
|
FxPro-MT5 Live02
|0.08 × 49
|
FxPro-MT5 Live03
|0.13 × 145
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.16 × 173
|
GoMarkets-Live
|0.25 × 63
|
XMTrading-MT5 3
|0.31 × 193
|
Alpari-MT5
|0.31 × 89
|
Coinexx-Live
|0.37 × 86
|
Ava-Real 1-MT5
|0.39 × 93
