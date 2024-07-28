SinyallerBölümler
Vadim Shumanskiy

TradesHood Fx2 Hedg

Vadim Shumanskiy
0 inceleme
Güvenilirlik
63 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 115%
FxPro-MT5
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
259
Kârla kapanan işlemler:
211 (81.46%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (18.53%)
En iyi işlem:
599.09 USD
En kötü işlem:
-275.86 USD
Brüt kâr:
11 042.05 USD (739 784 pips)
Brüt zarar:
-1 937.95 USD (55 350 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (1 350.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 303.92 USD (40)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
138.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
39 gün
Düzelme faktörü:
13.97
Alış işlemleri:
129 (49.81%)
Satış işlemleri:
130 (50.19%)
Kâr faktörü:
5.70
Beklenen getiri:
35.15 USD
Ortalama kâr:
52.33 USD
Ortalama zarar:
-40.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-589.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-651.74 USD (4)
Aylık büyüme:
0.59%
Yıllık tahmin:
7.95%
Algo alım-satım:
14%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
651.74 USD (4.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.47% (589.58 USD)
Varlığa göre:
72.77% (11 811.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 30
GBPAUD 28
GBPUSD 27
AUDUSD 20
NZDUSD 20
AUDNZD 14
USDJPY 14
USDCAD 13
GBPNZD 11
EURNZD 10
USDSEK 10
EURCAD 9
EURAUD 8
NZDCAD 8
USDCHF 8
AUDCAD 7
GOLD 7
AAPL.O 5
CADCHF 4
MSTR.O 4
MSFT.O 1
TSLA.O 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.9K
GBPAUD 241
GBPUSD 1.8K
AUDUSD 375
NZDUSD 544
AUDNZD 201
USDJPY 257
USDCAD 322
GBPNZD 80
EURNZD 346
USDSEK 1.3K
EURCAD 258
EURAUD 85
NZDCAD 228
USDCHF 594
AUDCAD 172
GOLD 96
AAPL.O 38
CADCHF 90
MSTR.O 275
MSFT.O -6
TSLA.O -15
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 61K
GBPAUD 37K
GBPUSD 52K
AUDUSD 14K
NZDUSD 18K
AUDNZD 14K
USDJPY 14K
USDCAD 15K
GBPNZD 12K
EURNZD 18K
USDSEK 364K
EURCAD 10K
EURAUD 3.4K
NZDCAD 10K
USDCHF 19K
AUDCAD 7.4K
GOLD 4.7K
AAPL.O 907
CADCHF 1.6K
MSTR.O 9.3K
MSFT.O -118
TSLA.O -299
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +599.09 USD
En kötü işlem: -276 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 350.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -589.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 4
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 34
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 33
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 42
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 36
Exness-MT5Real8
0.00 × 359
RoboForex-ECN
0.00 × 209
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
ICMarkets-MT5
0.05 × 64
FxPro-MT5 Live02
0.08 × 49
FxPro-MT5 Live03
0.13 × 145
FOREX.comCA-Live 532
0.16 × 173
GoMarkets-Live
0.25 × 63
XMTrading-MT5 3
0.31 × 193
Alpari-MT5
0.31 × 89
Coinexx-Live
0.37 × 86
Ava-Real 1-MT5
0.39 × 93
14 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 20:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 04:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 16:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 09:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 03:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 00:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 22:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
