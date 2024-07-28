- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
259
Kârla kapanan işlemler:
211 (81.46%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (18.53%)
En iyi işlem:
599.09 USD
En kötü işlem:
-275.86 USD
Brüt kâr:
11 042.05 USD (739 784 pips)
Brüt zarar:
-1 937.95 USD (55 350 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (1 350.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 303.92 USD (40)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
138.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
39 gün
Düzelme faktörü:
13.97
Alış işlemleri:
129 (49.81%)
Satış işlemleri:
130 (50.19%)
Kâr faktörü:
5.70
Beklenen getiri:
35.15 USD
Ortalama kâr:
52.33 USD
Ortalama zarar:
-40.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-589.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-651.74 USD (4)
Aylık büyüme:
0.59%
Yıllık tahmin:
7.95%
Algo alım-satım:
14%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
651.74 USD (4.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.47% (589.58 USD)
Varlığa göre:
72.77% (11 811.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|30
|GBPAUD
|28
|GBPUSD
|27
|AUDUSD
|20
|NZDUSD
|20
|AUDNZD
|14
|USDJPY
|14
|USDCAD
|13
|GBPNZD
|11
|EURNZD
|10
|USDSEK
|10
|EURCAD
|9
|EURAUD
|8
|NZDCAD
|8
|USDCHF
|8
|AUDCAD
|7
|GOLD
|7
|AAPL.O
|5
|CADCHF
|4
|MSTR.O
|4
|MSFT.O
|1
|TSLA.O
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.9K
|GBPAUD
|241
|GBPUSD
|1.8K
|AUDUSD
|375
|NZDUSD
|544
|AUDNZD
|201
|USDJPY
|257
|USDCAD
|322
|GBPNZD
|80
|EURNZD
|346
|USDSEK
|1.3K
|EURCAD
|258
|EURAUD
|85
|NZDCAD
|228
|USDCHF
|594
|AUDCAD
|172
|GOLD
|96
|AAPL.O
|38
|CADCHF
|90
|MSTR.O
|275
|MSFT.O
|-6
|TSLA.O
|-15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|61K
|GBPAUD
|37K
|GBPUSD
|52K
|AUDUSD
|14K
|NZDUSD
|18K
|AUDNZD
|14K
|USDJPY
|14K
|USDCAD
|15K
|GBPNZD
|12K
|EURNZD
|18K
|USDSEK
|364K
|EURCAD
|10K
|EURAUD
|3.4K
|NZDCAD
|10K
|USDCHF
|19K
|AUDCAD
|7.4K
|GOLD
|4.7K
|AAPL.O
|907
|CADCHF
|1.6K
|MSTR.O
|9.3K
|MSFT.O
|-118
|TSLA.O
|-299
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +599.09 USD
En kötü işlem: -276 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 350.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -589.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 4
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 6
|
Axiory-Live
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 33
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 42
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 36
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 359
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 209
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
|
ICMarkets-MT5
|0.05 × 64
|
FxPro-MT5 Live02
|0.08 × 49
|
FxPro-MT5 Live03
|0.13 × 145
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.16 × 173
|
GoMarkets-Live
|0.25 × 63
|
XMTrading-MT5 3
|0.31 × 193
|
Alpari-MT5
|0.31 × 89
|
Coinexx-Live
|0.37 × 86
|
Ava-Real 1-MT5
|0.39 × 93
