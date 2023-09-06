SegnaliSezioni
Vadim Shumanskiy

TradesHood Fx2

Vadim Shumanskiy
0 recensioni
107 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -33%
FxPro-MT5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
490
Profit Trade:
338 (68.97%)
Loss Trade:
152 (31.02%)
Best Trade:
291.61 EUR
Worst Trade:
-354.56 EUR
Profitto lordo:
4 378.60 EUR (153 937 pips)
Perdita lorda:
-5 123.41 EUR (201 015 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (940.78 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
940.78 EUR (41)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
98.67%
Massimo carico di deposito:
139.37%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
262 (53.47%)
Short Trade:
228 (46.53%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-1.52 EUR
Profitto medio:
12.95 EUR
Perdita media:
-33.71 EUR
Massime perdite consecutive:
46 (-2 870.44 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 870.44 EUR (46)
Crescita mensile:
-1.14%
Previsione annuale:
-13.01%
Algo trading:
23%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 140.37 EUR
Massimale:
4 146.44 EUR (61.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.16% (4 144.62 EUR)
Per equità:
76.08% (2 370.03 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 359
USDCHF 114
GBPAUD 9
AUDCHF 4
EURJPY 3
GBPCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD -1.4K
USDCHF 449
GBPAUD 71
AUDCHF 16
EURJPY 13
GBPCAD -6
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD -59K
USDCHF 7.6K
GBPAUD 3.4K
AUDCHF 536
EURJPY 1.2K
GBPCAD -408
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +291.61 EUR
Worst Trade: -355 EUR
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 46
Massimo profitto consecutivo: +940.78 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 870.44 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GoMarkets-Live
0.00 × 4
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 29
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 8
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 11
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
0.00 × 44
RoboForex-ECN
0.00 × 6
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 21
FxPro-MT5 Live03
0.13 × 145
FxPro-MT5 Live02
0.14 × 29
Alpari-MT5
0.18 × 38
Exness-MT5Real
0.44 × 32
FxPro-MT5
0.45 × 4940
Coinexx-Live
0.63 × 27
PrimeXBroker-Live
0.92 × 25
9 più
Non ci sono recensioni
