- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
490
Profit Trade:
338 (68.97%)
Loss Trade:
152 (31.02%)
Best Trade:
291.61 EUR
Worst Trade:
-354.56 EUR
Profitto lordo:
4 378.60 EUR (153 937 pips)
Perdita lorda:
-5 123.41 EUR (201 015 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (940.78 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
940.78 EUR (41)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
98.67%
Massimo carico di deposito:
139.37%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
262 (53.47%)
Short Trade:
228 (46.53%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-1.52 EUR
Profitto medio:
12.95 EUR
Perdita media:
-33.71 EUR
Massime perdite consecutive:
46 (-2 870.44 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 870.44 EUR (46)
Crescita mensile:
-1.14%
Previsione annuale:
-13.01%
Algo trading:
23%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 140.37 EUR
Massimale:
4 146.44 EUR (61.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.16% (4 144.62 EUR)
Per equità:
76.08% (2 370.03 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|359
|USDCHF
|114
|GBPAUD
|9
|AUDCHF
|4
|EURJPY
|3
|GBPCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|-1.4K
|USDCHF
|449
|GBPAUD
|71
|AUDCHF
|16
|EURJPY
|13
|GBPCAD
|-6
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|-59K
|USDCHF
|7.6K
|GBPAUD
|3.4K
|AUDCHF
|536
|EURJPY
|1.2K
|GBPCAD
|-408
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +291.61 EUR
Worst Trade: -355 EUR
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 46
Massimo profitto consecutivo: +940.78 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 870.44 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 29
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 8
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 11
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 44
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 6
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 21
|
FxPro-MT5 Live03
|0.13 × 145
|
FxPro-MT5 Live02
|0.14 × 29
|
Alpari-MT5
|0.18 × 38
|
Exness-MT5Real
|0.44 × 32
|
FxPro-MT5
|0.45 × 4940
|
Coinexx-Live
|0.63 × 27
|
PrimeXBroker-Live
|0.92 × 25
